SHENYANG, Chine, 28 août 2025 /CNW/ - Neusoft Medical Systems a annoncé aujourd'hui que son système de TDM à comptage photonique NeuViz P10 avait reçu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) de la Chine. Il s'agit du premier système de TDM à comptage photonique approuvé en Chine, et du premier système corps entier au monde équipé d'un détecteur de 8 cm.

La tomodensitométrie par comptage photonique (PCCT) est considérée comme une percée dans l'imagerie de nouvelle génération. Contrairement aux systèmes TDM conventionnels, qui convertissent d'abord les rayons X en lumière avant de générer des images numériques, le NeuViz P10 utilise un détecteur de telluride cadmium-zinc (CZT) pour capturer et convertir chaque photon de rayons X directement en signal numérique. Cette approche directe fournit des images beaucoup plus claires, réduit l'exposition au rayonnement pour les patients et améliore la capacité de distinguer différents types de tissus.

Pour les patients, ces progrès signifient une visualisation plus claire des minuscules vaisseaux sanguins du cœur, une détection plus précoce des petites tumeurs, une identification plus précise des problèmes neurologiques et des examens pulmonaires plus sûrs avec une exposition réduite au rayonnement. La ultra-haute résolution du système aide également les médecins à détecter les maladies à des stades plus précoces, lorsque le traitement peut être plus efficace et que les résultats peuvent être considérablement améliorés.

Pour maximiser la valeur clinique et de recherche, le NeuViz P10 intègre quatre plateformes d'innovation : NeuPhoton Counting, Photon Supersonic, Photon Intelligence et Photon Research. Ensemble, ces plateformes offrent des balayages plus rapides, une imagerie plus sécuritaire, un soutien au flux de travail intelligent et des possibilités accrues de recherche clinique.

« L'approbation du NeuViz P10 est une étape importante pour l'industrie de l'imagerie médicale en Chine et pour l'innovation mondiale en matière de TDM », a déclaré Patrick Wu, chef de la direction de Neusoft Medical Systems. « Cette technologie permet aux radiologues d'obtenir des images plus claires à des doses plus faibles, donnant aux patients des réponses plus précoces et plus précises tout en offrant une valeur clinique maximale pour la santé publique. »

À propos de Neusoft Medical Systems

Neusoft Medical Systems est un leader mondial des solutions et des services d'imagerie médicale. L'entreprise se consacre à l'intégration des technologies d'IA à l'imagerie médicale pour fournir des produits et des services intelligents, efficaces, précis et fiables. En construisant un écosystème complet de soins de santé, Neusoft Medical Systems améliore l'accessibilité et l'équité des soins de santé à l'échelle mondiale.

À la fin de 2024, Neusoft Medical Systems était présente dans plus de 120 pays et régions, desservant plus de 14 000 clients, avec une base installée historique dépassant 50 000 unités.

