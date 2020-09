OTTAWA, le 18 sept. 2020 /CNW/ - En cette période difficile, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique unissent leurs efforts pour soutenir les travailleurs canadiens du secteur de l'énergie en créant des milliers d'emplois qui auront un effet bénéfique durable sur l'environnement alors que nous continuons de redémarrer notre économie en toute sécurité.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique, l'honorable Bruce Ralston, ont annoncé aujourd'hui que les premiers 50 millions de dollars du programme de remise en état des sites inactifs de la Colombie-Britannique ont été alloués. Ce financement préservera des emplois dans le secteur énergétique au sein de 79 entreprises de services qui réaliseront des travaux de remise en état sur 1 880 puits inactifs dans la province, créant du même coup plus de 1 200 emplois.

Le programme de remise en état des sites inactifs de la Colombie-Britannique a été créé après l'annonce, en avril 2020, d'une aide financière de 1,72 milliard de dollars du gouvernement du Canada pour créer de l'emploi, mieux protéger l'environnement et soutenir un secteur qui doit faire face aux difficultés que cause non seulement la pandémie de COVID-19, mais aussi la baisse des cours des produits de base à l'international. Dans cette enveloppe, jusqu'à 120 millions de dollars étaient réservés au gouvernement de la Colombie-Britannique pour financer des travaux visant à nettoyer des puits de pétrole et de gaz orphelins, inactifs et anciens dans la province.

En plus de ce programme de remise en état, la Colombie-Britannique a créé l'Orphan Sites Supplemental Reclamation Program, programme qui vise à nettoyer les sites pétroliers et gaziers dont l'exploitant est insolvable ou introuvable et qui s'ajoute aux mesures de 27 millions de dollars déjà prévues par la BC Oil and Gas Commission pour décontaminer de tels sites. Un troisième programme vient compléter les deux autres : le Legacy Sites Reclamation Program, qui aidera le Canada à atteindre son objectif de protéger l'environnement en remédiant aux répercussions environnementales d'anciennes activités pétrolières et gazières.

La période de mise en candidature pour la seconde tranche de 50 millions de dollars du programme de remise en état ouvrira le 1er novembre 2020 et prendra en considération les sites dont la remise en état a été proposée par des communautés autochtones, des propriétaires fonciers et des administrations locales.

Le gouvernement aide les travailleurs de tout le Canada et de tous les secteurs qui traversent cette crise afin de soutenir l'emploi et de créer un Canada fort, juste et plus vert.

CITATIONS

« Le succès du programme et le grand nombre d'entreprises qui en ont déjà profité montrent très bien ce que les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent faire ensemble pour préserver des emplois et soutenir les Canadiens, aujourd'hui et dans l'avenir. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada.

« Le nettoyage de puits orphelins est une bonne nouvelle pour l'environnement et pour l'économie, puisqu'il permet d'arrêter les fuites d'émissions de méthane nocives, en plus de donner un coup de pouce aux travailleurs du secteur énergétique ici, en Colombie-Britannique. Ce programme est un bel exemple de la façon dont le Canada travaille avec les provinces pour assumer les responsabilités environnementales et sociales rattachées à la transition vers un avenir énergétique propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Le programme de remise en état des sites inactifs nous aide à assainir l'environnement et à redémarrer notre économie. Nous sommes ravis de faire équipe avec le gouvernement fédéral pour soutenir les travailleurs de la Colombie-Britannique employés par des entreprises de services pétroliers et gaziers et ainsi d'avoir un impact positif sur l'environnement et nos collectivités. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

« C'est indéniablement un bon moment pour travailler dans les domaines de la mise hors service, de la fermeture des puits et de l'environnement en Colombie-Britannique. Il y aura beaucoup de surplus de travail pour les nombreuses tâches de soutien nécessaires à la procédure de fermeture d'un site. Les véritables retombées économiques pour l'industrie se constateront dans les seize prochaines années, quand la majeure partie des sites inactifs de la province devront être mis hors service, évalués, assainis et restaurés. »

Kaitlyn Hogg

Responsable de l'environnement à Prospect Environmental Services, Fort St. John

-- Bénéficiaire d'une aide maximale de 1,8 million de dollars pour la réalisation de ce travail, qui comprend l'évaluation préliminaire de 67 sites et les travaux de remise en état et de remédiation.

« DFA fait des travaux de mise hors service et de fermeture sur plusieurs sites dans le nord-est. Ces chantiers ont créé des milliers d'heures-personnes de travail et devraient continuer à créer autant d'emplois dans les années à venir, ce qui a beaucoup de retombées positives dans les collectivités locales. Le programme mérite des louanges pour cet engagement à nettoyer tous ces sites. »

Jeff Campbell

DFA Consulting, Fort St. John

- Bénéficiaire d'une aide maximale de 3,5 millions de dollars pour 378 tâches de remédiation sur 310 puits inactifs distincts dans le nord-est.

Quelques faits :

La Colombie-Britannique compte 25 000 sites pétroliers et gaziers, parmi lesquels environ 770 sont jugés orphelins. De plus, il y a actuellement 7 933 puits inactifs dans la province.

Les 805 demandes de financement envoyées par 79 entreprises de services de la Colombie-Britannique et approuvées par la province comprennent 4 800 activités de remise en état ciblant 1 880 puits inactifs détenus par 41 titulaires de permis

La mise hors service et la remise en état des sites pétroliers et gaziers en Colombie-Britannique sont réglementées par la BC Oil and Gas Commission qui, l'an dernier, a élaboré un plan complet de gestion des passifs pour assurer un nettoyage rapide des puits.

Les fournisseurs de services pétroliers et gaziers qui se qualifient sont admissibles à un financement - correspondant à la valeur la moins élevée entre 100 000 $ et 50 % des coûts totaux - pour entreprendre le nettoyage de puits inactifs. Le programme permet également aux peuples autochtones, aux propriétaires fonciers et aux localités de la Colombie-Britannique de proposer la remise en état de sites inactifs particuliers.

Pour en savoir plus :

Pour de l'information sur le programme de remise en état des sites inactifs, visitez : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/natural-gas-oil/responsible-oil-gas-development/dormant-sites-reclamation-program (en anglais)

Pour lire un article sur le (trop) grand nombre de candidatures reçues au programme de remise en état, visitez : https://news.gov.bc.ca/releases/2020EMPR0015-000949 (en anglais)

Pour en savoir plus sur la gestion des sites orphelins par la BCOGC en Colombie-Britannique, visitez : https://www.bcogc.ca/what-we-regulate/oil-gas/orphan-sites/ (en anglais)

Pour en savoir plus sur le soutien accordé par le Canada aux puits de pétrole et de gaz orphelins et inactifs, visitez : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/plan-dintervention-economique-du-canada-pour-repondre-a-la-covid-19--nouveau-soutien-pour-proteger-les-emplois-canadiens.html

