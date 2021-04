OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Gimaa Kwe Johanna Desmoulin, chef de Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert), et l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ainsi que l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont annoncé l'ajout de 1 038,155 hectares de terres à Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert) réserve nord. Dans le cadre d'un partenariat et d'un dialogue constructif, les trois gouvernements restent déterminés à trouver des solutions communes pour réparer les torts du passé et faire progresser la réconciliation.

L'ajout à la réserve est le résultat d'un accord-cadre signé par la Première Nation, le Canada et l'Ontario en 1992, reconnaissant que des terres supplémentaires étaient nécessaires pour la durabilité, la croissance et le développement économique de la communauté. À la suite de consultations et de négociations prolongées, Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert), le Canada et l'Ontario ont signé un accord définitif en 2015 qui donnait à la Première Nation une option en dehors du processus de revendication territoriale pour ajouter des terres nécessaires au développement de la communauté.

La Première Nation a déjà établi un plan d'aménagement du territoire pour les terres nouvellement ajoutées. La planification plus poussée va bon train et prévoit un lotissement et un complexe commercial situés près de la Transcanadienne, ce qui donne accès à la clientèle qui circule sur l'autoroute.

Citations

« Il s'agit d'une étape importante pour la restitution de nos terres traditionnelles non cédées et pour la croissance et le développement de notre communauté. Nous saluons la patience et le soutien dont nos citoyens et de nombreuses personnes de notre équipe ont fait preuve, sans oublier l'Ontario et le Canada, qui ont travaillé sur ce dossier au cours des quelque 30 dernières années, et nous nous souvenons de notre ancien chef, le regretté James Kwissiwa, qui a signé l'accord-cadre initial. »

Gimaa Kwe Johanna Desmoulin

Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert)

« Cet ajout à la réserve permettra aux membres de Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert) de concrétiser leurs visions d'un développement communautaire et de bénéficier de possibilités résidentielles et économiques. Félicitations à Gimaa Kwe Johanna Desmoulin et aux membres de votre communauté. C'est grâce à votre leadership, à votre dévouement et à votre travail acharné que votre vision se concrétise aujourd'hui. »

Patty Hajdu, C.P., députée

Ministre de la Santé

« L'Ontario est fier de travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour faire avancer la réconciliation, renforcer les relations et construire l'Ontario ensemble. Notre gouvernement se félicite d'avoir pu faciliter ce transfert de terres à Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert) afin de favoriser la croissance de la communauté et d'offrir des débouchés. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

Faits en bref

Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert) se trouve à environ 71 kilomètres à l'est de Marathon, en Ontario , et elle est accessible par la route toute l'année.

, et elle est accessible par la route toute l'année. Les nouvelles terres annoncées aujourd'hui font partie d'un processus de mise en œuvre continu qui comprendra également l'ajout d'environ 1 627,215 hectares de terres à la réserve sud de Netmizaaggamig Nishnaabeg (Première Nation de Pic Mobert). Ces terres seront transférées une fois que les exigences applicables de l'accord définitif et de la politique du Canada sur les ajouts aux réserves et la création d'une réserve sont remplies.

