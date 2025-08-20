TALLAHASSEE, Fla., le 20 août 2025 /CNW/ - Mainline Information Systems, maintenant Pellera Technologies, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été reconnue comme partenaire de l'année de la région de l'Est de l'Amérique du Nord par NetApp pour l'exercice 2025. Ce prix prestigieux souligne la capacité exceptionnelle de l'entreprise à offrir des solutions axées sur le client dans les portefeuilles de solutions infonuagiques, de produits de stockage flash et Keystone® de NetApp.

Les lauréats des prix North America Partner Awards ont joué un rôle déterminant pour aider les clients à bâtir une infrastructure de données intelligente qui peut évoluer et prendre de l'expansion en toute sécurité en fonction de leurs besoins en stimulant les ventes de solutions et de services de NetApp. Chaque partenaire ayant remporté un prix a démontré une excellente compréhension du portefeuille NetApp et sa capacité à tirer parti des solutions et des services novateurs de NetApp pour donner aux clients la confiance dont ils ont besoin pour relever les plus grands défis technologiques d'aujourd'hui.

« Avec l'accélération de l'adoption de l'IA par les entreprises, nous sommes à la croisée des chemins où les fournisseurs de solutions peuvent façonner la prochaine vague d'innovation technologique », a déclaré Jenni Flinders, vice-présidente principale, Worldwide Partner Organization chez NetApp. « Je tiens à féliciter Mainline Information Systems, maintenant Pellera Technologies, d'avoir été nommé partenaire de l'année pour la région de l'Est. Leur partenariat fait partie intégrante du succès de NetApp, alors que nous travaillons ensemble pour donner aux clients la confiance dont ils ont besoin pour mieux naviguer en cette ère d'intelligence. »

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme le partenaire de l'année 2025 de la région de l'Est de NetApp », a déclaré Jeff Dobbelaere, président et chef de l'exploitation de Pellera Technologies. Cette reconnaissance souligne la force de notre partenariat avec NetApp et notre engagement à offrir des solutions de pointe qui renforcent l'autonomie des entreprises grâce à l'infrastructure de données intelligente et à l'innovation. Chez Pellera Technologies, nous nous réjouissons à l'idée d'atteindre de nouveaux sommets avec NetApp et de favoriser la réussite de nos clients. »

À propos de Pellera Technologies

Chez Pellera Technologies, l'innovation stimule le progrès. En combinant l'expertise de Converge Technology Solutions et de Mainline Information Systems, nous offrons des solutions informatiques sans précédent qui donnent un élan aux clients d'entreprise du monde entier. Notre gamme complète d'infrastructures numériques, de solutions infonuagiques hybrides, de cybersécurité et d'intelligence artificielle transforme les défis en occasions. Guidés par notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer), nous garantissons que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de votre clientèle, conformément aux systèmes actuels pour favoriser la réussite sans complexité. Nous ne nous contentons pas de vous aider à aller de l'avant, nous vous aidons à prendre de l'expansion sans limites.

Chez Pellera, nous créons l'impulsion, grâce à une technologie qui augmente le potentiel, favorise la résilience et façonne un avenir où les entreprises peuvent prospérer.

