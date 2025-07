TALLAHASSEE, Fla., le 21 juill. 2025 /CNW/ - Pellera Technologies, un nouveau fournisseur de solutions de TI de premier plan, est ravie d'annoncer le lancement de sa nouvelle marque, de son nouveau site Web et de ses nouvelles plateformes de médias sociaux. Cette étape importante marque le début d'une ère dynamique pour Pellera, une entreprise déterminée à renforcer les entreprises grâce à des solutions de TI transformatrices qui stimulent la croissance, favorisent l'innovation et suscitent un élan.

Née de la fusion de Converge Technology Solutions et de Mainline Information Systems, sous la propriété de H.I.G. Capital, Pellera réunit une expertise inégalée, une vision audacieuse et des partenariats de confiance. La marque offre des solutions novatrices et avancées dans les domaines de l'IA, de la cybersécurité, de l'infonuagique et de l'infrastructure numérique.

« Nous sommes extrêmement fiers de lancer officiellement la marque Pellera et de partager notre vision de l'avenir avec nos clients et nos partenaires, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Pellera. Ce lancement représente plus qu'un simple nom : c'est un engagement à être une force de changement. Chez Pellera, nous rassemblons une expertise technique approfondie et une approche collaborative pour résoudre les défis les plus pressants de nos clients. Nous ne nous contentons pas de moderniser la technologie, nous faisons progresser les capacités et créons un élan pour les entreprises partout en Amérique du Nord. »

Dans le cadre du lancement de la marque, Pellera a mis en ligne son site Web officiel, http://pellera.com/, qui sert de point central pour les solutions et les services de l'entreprise. Les visiteurs peuvent explorer la méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) de Pellera et en apprendre davantage sur les solutions novatrices maintenant à portée de main. En complément de cette présence numérique, les nouvelles plateformes de médias sociaux de l'entreprise sur LinkedIn et Instagram favoriseront une communauté dynamique de leaders en TI, avec des mises à jour sur les événements, des offres exclusives et un leadership éclairé. En prévision du premier épisode de la deuxième saison, Pellera invite également les utilisateurs à découvrir son balado actualisé, Edge of IT, où les pionniers de la technologie dévoilent ce qui se passe dans les coulisses relativement aux défis et aux percées qui façonnent l'écosystème numérique.

Pour demeurer au courant des dernières nouvelles sur Pellera, suivez les comptes LinkedIn, Instagram et YouTube de l'entreprise ou visitez https://pellera.com/ pour vous abonner.

À propos de Pellera Technologies

Pellera est l'endroit où l'innovation stimule le progrès. En réunissant l'expertise de Converge Technology Solutions et de Mainline Information Systems, nous offrons des solutions informatiques sans précédent qui donnent un élan aux clients d'entreprise du monde entier. Notre gamme complète d'infrastructures numériques, de solutions infonuagiques hybrides, de cybersécurité et d'intelligence artificielle transforme les défis en occasions. Grâce à notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer), nous garantissons que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de votre clientèle, conformément aux systèmes actuels pour favoriser la réussite sans complexité. Nous ne nous contentons pas de vous aider à aller de l'avant, nous vous aidons à prendre de l'expansion sans limites.

Pellera favorise la création d'un élan grâce à une technologie qui augmente le potentiel, favorise la résilience et façonne un avenir où les entreprises peuvent prospérer.

