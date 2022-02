TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui des réductions de frais pour certaines séries du Fonds leaders en environnement NEI, sa solution d'investissement responsable phare, qui entrent en vigueur immédiatement.

Ces réductions témoignent de l'engagement de la société à offrir une excellente valeur aux investisseurs, leur procurant l'accès à des solutions à prix concurrentiels pour les aider à faire fructifier leur patrimoine tout en ayant des retombées positives sur le monde. Les réductions de frais du Fonds leaders en environnement NEI s'inscrivent dans la foulée de plusieurs réductions qui ont été appliquées à l'échelle des fonds de NEI au cours des dernières années.

Les réductions de frais suivantes entreront en vigueur immédiatement :

Fonds leaders en environnement NEI

Série Frais de gestion

actuels Frais d'administration

actuels Nouveaux frais

de gestion Nouveaux frais

d'administration A 2,00 % 0,40 % 1,90 % 0,25 % F 1,00 % 0,30 % 0,90 % 0,20 % P 1,75 % 0,30 % 1,65 % 0,20 % PF 0,75 % 0,25 % 0,65 % 0,15 %

Les ratios des frais de gestion (RFG) sont calculés et publiés deux fois par année. Ils se fondent sur les frais appliqués au cours de la période de calcul précédente. Les RFG publiés tiendront pleinement compte des changements apportés aux frais de gestion et d'administration après qu'au moins une année complète se soit écoulée depuis la modification des frais.

Fort d'un actif sous gestion d'environ 1,6 milliard de dollars, le Fonds leaders en environnement NEI est le premier fonds d'investissement en actions d'impact au Canada (source : Morningstar, au 31 décembre 2021). Lancé en janvier 2016, le Fonds offre aux investisseurs une stratégie novatrice centrée sur des occasions d'optimisation des ressources choisies dans les domaines suivants : les nouvelles énergies, la mobilité, l'alimentation durable, l'eau, l'économie circulaire et l'environnement intelligent. Sous-conseillé par Impax Asset Management, un chef de file mondial en matière d'investissement durable, le Fonds constitue la solution phare de NEI et de son initiative d'impact mondiale NEI, la première série de fonds d'impact mondial au Canada.

Pour en savoir plus sur l'approche de NEI en matière d'impact et d'investissement responsable, veuillez consulter nos Perspectives des marchés pour 2022 (en format PDF).

À propos d'Impax Asset Management

Impax Asset Management est un gestionnaire d'actifs spécialisé dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 71,4 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021 dans des stratégies d'actions, de titres à revenu fixe et d'infrastructures. Fondée en 1998, la société, qui a son siège social à Londres et des bureaux aux États-Unis et à Hong Kong, investit dans les occasions découlant de la transition vers une économie mondiale plus durable.

À propos de Placements NEI

Avec un actif sous gestion de plus de 11 milliards de dollars, Placements NEI est un gestionnaire d'actifs qui compte 35 ans d'expérience en tant que chef de file en matière d'investissement responsable et qui s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable, lesquelles sont conseillées par des gestionnaires de portefeuille indépendants provenant des quatre coins du monde. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif qui est constamment considéré comme un chef de file selon les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, dont l'actif administré et géré s'élève à plus de 100 milliards de dollars. Patrimoine Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Notre courtier réglementé par l'ACFM, notre société de courtage de plein exercice réglementée par l'OCRCVM et nos agences d'assurances soutiennent des milliers de conseillers financiers auprès des coopératives d'épargne et de crédit partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable offerts par l'intermédiaire d'un réseau national de conseillers financiers. Notre société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement direct, et notre plateforme de placement automatisée, VirtualWealth, permettent aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Les Services des correspondants d'Aviso offrent des services de garde de biens et de courtier chargé de compte à des organisations financières indépendantes, notamment des gestionnaires de portefeuille, des courtiers en placement, des compagnies d'assurance, des sociétés de fiducie et des courtiers remisiers. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds commun de placement pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales (les « Caisses ») et au Groupe CUMIS limitée.

