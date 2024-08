TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé un changement proposé pour rationaliser sa gamme de fonds de placement en fusionnant le Fonds de dividendes américains NEI avec le Fonds d'actions américaines ER NEI. Ce changement est assujetti à l'approbation des porteurs de parts concernés lors d'une assemblée qui aura lieu le ou vers le 23 octobre 2024.

Préalablement à l'assemblée, un avis et un document d'accès seront envoyés par la poste le 16 septembre 2024 aux porteurs de parts inscrits en date du 3 septembre 2024. L'avis, le document d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/landingpage/fr/ et sur le site www.placementsnei.com.

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts, la mise en œuvre du changement est prévue le ou vers le 15 novembre 2024. À ce moment-là, le Fonds de dividendes américains NEI sera résilié, tout comme la convention de sous-conseiller intervenue entre Placements NEI et River Road Asset Management LLC pour gérer le Fonds de dividendes américains NEI. Aucun changement ne sera apporté au sous-conseiller du Fonds d'actions américaines ER NEI, aux cotes de risque du prospectus, aux politiques de distribution ou à la disponibilité des séries à la suite de la fusion proposée.

À propos de NEI

Placements NEI fait partie de la division de gestion d'actifs de Patrimoine Aviso inc. (Aviso), l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada. Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 11 milliards de dollars. NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiennes et les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placements et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à identifier des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière.

À propos d'Aviso

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 130 milliards de dollars, Aviso est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur le client. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placements, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI ainsi que les comptes gérés séparément de notre Programme d'actifs gérés. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de compte à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Partenaires des correspondants Aviso est une division de Financière Aviso inc., qui est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc. Aviso et Patrimoine Aviso sont des marques déposées de Patrimoine Aviso inc. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Qtrade Investissement direct et Portefeuilles accompagnés Qtrade sont des noms commerciaux et des marques déposées d'Aviso et de ses filiales.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

