TORONTO, le 16 avril 2021 /CNW/ - Comme il a été annoncé précédemment le 9 mars 2021, Placements NEI confirme aujourd'hui que les frais de gestion et frais d'administration fixes de certaines séries du Fonds d'actions internationales ER NEI seront réduits comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonds d'actions internationales ER NEI

Séries du Fonds Frais de

gestion actuels Frais

d'administration

actuels Nouveaux frais de gestion Nouveaux frais

d'administration Réduction de

frais combinée

(pdb) A 2,00 % 0,45 % 1,95 % 0,40 % 10 F 1,00 % 0,35 % 0,90 % 0,30 % 15 P 1,75 % 0,35 % 1,70 % 0,30 % 10 PF 0,75 % 0,30 % 0,70 % 0,25 % 10

Les ratios de frais de gestion (RFG) sont calculés et publiés deux fois par an. Les RFG sont basés sur les frais appliqués pendant Ia période de calcul précédente. Les RFG publiés refléteront pleinement les changements apportés aux frais de gestion et d'administration après qu'un minimum d'une année complète se sera écoulé après l'entrée en vigueur des changements.

À propos de Placements NEI

« Placements NEI » et « NEI » s'entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en commandite enregistrée en Ontario. Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien déterminé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion d'actifs rigoureuse et dynamique de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer de la valeur durable à long terme. NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso. Pour de plus amples renseignements, consultez le site placementsnei.com.

Un placement dans l'organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des frais de gestion et autres frais. Des commissions de suivi peuvent être associées à un placement dans certaines séries de titres de l'organisme de placement collectif. Veuillez consulter l'aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est une société intégrée de services financiers d'envergure nationale dont l'actif sous gestion et administration s'élève à près de 95 G$. Aviso est détenue par les caisses de Credit Union,

Co-operators/CUMIS et Desjardins. Les courtiers réglementés par la CCFM, courtiers de plein exercice réglementés par l'OCRCVM et agents d'assurance d'Aviso soutiennent des milliers de conseillers financiers au sein de centaines de Credit unions au Canada. Veuillez visiter aviso.ca pour de plus amples renseignements.

SOURCE NEI Investments

Renseignements: Relations avec les médias : Luba Czyrsky, Senior Manager, Social Media & Public Relations, 647-522-6783, [email protected]

Liens connexes

http://www.neiinvestments.com/Pages/home.aspx