TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a dévoilé aujourd'hui sa stratégie climatique, un ensemble exhaustif d'engagements visant à faire converger davantage toutes les activités de l'entreprise - de l'investissement à la formation des conseillers en passant par les opérations - vers le zéro net, un mouvement mondial en pleine accélération visant les émissions de carbone dans la lutte contre le changement climatique.

Cette stratégie climatique vient à la fois affirmer et renforcer l'engagement constant de NEI auprès des sociétés pour une atténuation des risques de changement climatique.

« NEI a forgé sa réputation en élaborant des réponses constructives aux défis sociaux et environnementaux mondiaux », a déclaré Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d'actif pour Placements NEI et Patrimoine Aviso. « Le zéro net constitue de plus en plus l'aune à laquelle les investisseurs évaluent leurs opportunités de placement. Notre stratégie climatique devrait donner aux investisseurs nous confiant leur épargne la certitude que celle-ci contribue à préparer un avenir sobre en carbone. »

Même si la réduction des émissions fait depuis longtemps partie intégrante des objectifs d'investissement responsable de NEI, cette stratégie climatique permet de renforcer cet engagement et d'établir un cadre de présentation pour la suite.

« Il y a une urgence croissante pour investir dans des solutions sobres en carbone », a déclaré John Bai, vice-président principal et chef des placements, Placements NEI et Patrimoine Aviso. « Notre stratégie climatique, lancée à la veille de la 26e Conférence des parties des Nations Unies (COP26), nous engage à intégrer davantage les aspects zéro net dans le développement de nos produits d'investissement et à établir des partenariats plus approfondis avec nos sous-conseillers afin d'atteindre des objectifs communs. »

Les six piliers de la stratégie climatique de NEI

La stratégie climatique de NEI repose sur six principes fondamentaux qui représentent à la fois des pratiques bien établies et des nouvelles façons pour NEI d'intégrer des aspects zéro net dans ses opérations et solutions de placement.

Convergence zéro net. NEI s'engage à ce que l'ensemble de son actif sous gestion et ses politiques d'investissement responsable atteignent le zéro net d'ici 2050 ou avant, conformément à ses engagements pris aux termes de l'Initiative zéro net des gestionnaires d'actif et en partenariat avec ses sous-conseillers.



Actionnariat actif. NEI s'engage auprès des sociétés depuis près de deux décennies pour que celles-ci améliorent leurs réponses climatiques et poursuivra ses activités de mobilisation avec une vigueur renouvelée afin de mettre l'accent sur l'élaboration de stratégies de zéro net et l'adoption généralisée du cadre de présentation de l'information financière du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).



Solutions d'investissement centrées sur le climat. NEI s'engage à intégrer pleinement les aspects climatiques dans le développement de ses produits de placement et vise à offrir les meilleures solutions d'investissement centrées sur le climat de sorte que les investisseurs puissent avoir la certitude de contribuer également à un avenir sobre en carbone, tout en bénéficiant des opportunités créées par cette transition mondiale.



Politiques, normes et collaborations. NEI continuera sa collaboration avec des autorités établissant les normes, des organismes de réglementation, des pouvoirs publics et d'autres groupes en vue de renforcer la surveillance mondiale de son cheminement partagé vers le zéro net.



Transparence et rapports. NEI s'engage à communiquer continuellement ses progrès par rapport à des objectifs à court et long termes, soulignant les réussites et les domaines méritant des améliorations ainsi que les prochaines étapes.



Convergence interne. NEI s'engage à faire converger ses opérations vers le zéro net d'ici 2050 ou avant, notamment par l'élaboration de méthodes permettant de mesurer les émissions actuelles et l'empreinte carbone ainsi que par des recherches novatrices et des mécanismes de financement efficaces qui contribuent à compenser son empreinte carbone.

« En tant qu'investisseur responsable, NEI reconnaît qu'il faut aller plus loin pour traiter les menaces réelles du changement climatique », a déclaré Jamie Bonham, directeur, Engagement auprès des entreprises, Placements NEI. « Notre stratégie climatique constitue une étape critique vers cet objectif. Elle fournit de plus un cadre pour appliquer notre expertise en actionnariat actif en vue de susciter le changement auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons tout en collaborant avec les pouvoirs publics, les autorités de réglementation et d'autres parties prenantes essentielles au traitement de ces enjeux mondiaux complexes. »

Ces six piliers ainsi que les engagements qui en découlent font l'objet d'une description détaillée dans la version intégrale de notre stratégie climatique que vous pouvez consulter sur la page d'accueil du site Web de NEI à www.placementsnei.com. NEI invite les investisseurs, les gestionnaires d'actif, les conseillers financiers et autres professionnels du secteur des placements, ainsi que toutes les personnes intéressées à consulter sa stratégie climatique en détail.

À propos de Placements NEI

« Placement NEI » et « NEI » s'entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en commandite enregistrée en Ontario. Avec un actif sous gestion de plus de 11 milliards de dollars, Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien mobilisé pour offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils de gestionnaires de portefeuille indépendants de partout dans le monde. La gestion d'actifs rigoureuse et dynamique de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer de la valeur durable à long terme. NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, dont l'actif sous gestion et sous administration s'élève à environ 100 milliards de dollars. La plateforme multiservices de Patrimoine Aviso comprend des services de courtage réglementés par l'ACCFM et l'OCRCVM ainsi que des agences d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers œuvrant au sein de coopératives de crédit partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs Placements NEI est un chef de file canadien dans le domaine des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable. Qtrade Investissement directMC, société de courtage en ligne primée, et VirtualWealthMD, plateforme de placement automatisée, permettent aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Services des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de compte aux organisations financières, notamment aux gestionnaires de portefeuille, aux maisons de courtage de valeurs, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers. Patrimoine Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Cooperators/CUMIS et Desjardins.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca ou communiquez avec Placements NEI au 1-888-809-3333 ou à l'adresse [email protected].

Qtrade Investissement direct est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. VirtualWealth est une marque appartenant à Valeurs mobilières Credential Qtrade inc.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit.

