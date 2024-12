Négociations pour le renouvellement des ententes collectives - Québec annonce une entente de principe avec la FIPEQ-CSQ qui vise le personnel des centres de la petite enfance

QUÉBEC, le 22 déc. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annoncent une entente de principe avec la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ).

Cette entente d'une durée de cinq ans (2023-2028) vise plus de 2 000 personnes salariées. Elle favorisera un meilleur accès aux services pour les parents et leurs enfants, tout en permettant de valoriser le personnel, d'offrir un plus grand soutien aux éducatrices et d'alléger leur tâche. L'entente permettra également d'améliorer l'attraction et la rétention du personnel.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

