Négociations pour le renouvellement des ententes collectives - Québec annonce une entente avec la FMRQ

QUÉBEC, le 8 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des ententes collectives, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent qu'une entente avec la Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) a été convenue le 20 février dernier, laquelle a été votée favorablement par les membres. La FMRQ regroupe les associations de médecins résidents des quatre facultés de médecine des universités de Montréal, McGill, de Sherbrooke et Laval.

D'une durée de 7 ans (2021-2028), cette entente vise près de 4 000 membres. Elle permettra un meilleur accès aux soins pour la population québécoise, tout en améliorant les conditions d'exercice des médecins résidents.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

