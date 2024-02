Négociations pour le renouvellement des conventions collectives du personnel professionnel en éducation - Les membres de la FPPE (CSQ) ont voté à 81,5 % en faveur des ententes de principe

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Les membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), ont été 81,5 % à se prononcer en faveur des ententes de principe conclues avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives des milieux francophones et anglophones.

La FPPE-CSQ représente les membres de 69 des 72 centres de services et commissions scolaires du Québec, répartis dans 19 syndicats. Toutes les unités d'accréditation ont voté en faveur de l'entente, qui regroupait les ententes sectorielles et intersectorielles.

Des ententes qui bonifient les conditions de travail des professionnelles et professionnels de l'éducation

Les ententes de principe viennent bonifier, en plus du salaire, les conditions de travail du personnel de l'éducation. Elles comprennent notamment des gains sur : les vacances, les assurances, le télétravail, l'aménagement du temps de travail, le paiement du temps supplémentaire, des avantages pour les surnuméraires, le remboursement d'une partie des cotisations aux ordres professionnels, l'élargissement et la majoration de traitement de 2,5 % pour la scolarité de maîtrise de plusieurs membres, des primes pour la supervision de stagiaires, le mentorat, pour les psychoéducateur•rices, et une majoration de traitement ajoutée à une prime pour les psychologues.

L'entérinement de l'entente de principe conclue par la FPPE-CSQ constitue un pas vers l'adoption de nouvelles conventions collectives. Leurs adoptions finales sont conditionnelles à l'entérinement des ententes par le conseil général de négociation de la CSQ. Dans ce cas, les nouvelles conventions collectives prendraient effet à leur signature par la FPPE-CSQ et les comités patronaux de négociation.

La FPPE-CSQ continue de négocier les conventions collectives de ses membres des commissions scolaires Crie et Kativik.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.) pédagogique (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l''Éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Renseignements: Karine Lapierre, Conseillère en communication, FPPE-CSQ, Cell. : 514 213-4412, Courriel : [email protected]