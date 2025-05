/R E P R I S E -- Avis aux médias - Professionnel•les de l'éducation contre le PL89 - La FPPE (CSQ) manifeste au bureau du ministre Jean Boulet pour dénoncer le PL 89/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont invité•es à une manifestation organisée par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ), affiliée à la CSQ, le 8 mai, afin de dénoncer le projet de loi 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, déposé par le ministre du Travail, Jean Boulet.

La FPPE-CSQ s'oppose fermement à ce projet de loi, qu'elle considère comme une atteinte au droit fondamental de grève et une tentative de restreindre les moyens de pression légitimes des travailleuses et travailleurs.

Une cinquantaine de membres de la FPPE-CSQ participeront à la mobilisation.

Porte-parole disponibles pour entrevues sur place :

Jacques Landry , président de la FPPE-CSQ.

, président de la FPPE-CSQ. Luc Beauregard , secrétaire-trésorier de la CSQ.

Aide-mémoire Lieu : Bureau du ministre Jean Boulet

1500, rue Royale, Bureau 180

Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6 Date : 8 mai 2025 Heure des discours et entrevues: 9 h 20 Itinéraire de la marche

(pour les caméramans et journalistes

souhaitant capter des images). 9h, Départ devant l'Hôtel Delta, sur la rue Notre-Dame, direction rue Bonaventure, à gauche sur Royale.

9h 20 Arrivée devant le bureau du ministre Jean Boulet (discours et entrevue)

9h40 Retour à l'hôtel Delta.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 13 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.) pédagogique (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l''Éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Renseignements : Karine Lapierre, Conseillère en communication, FPPE-CSQ, Cell. : 514 213-4412, Courriel : [email protected]