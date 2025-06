Clôture du Congrès 2025 de la FPPE, à Saint-Hyacinthe - Carolane Desmarais élue présidente de la FPPE-CSQ

SAINT-HYACINTHE, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ -Réunis à Saint-Hyacinthe à l'occasion de leur 19e Congrès triennal, les membres de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) ont élu la psychoéducatrice, Carolane Desmarais, à la présidence de leur organisation pour un mandat de trois ans.

La nouvelle présidente succède à Jacques Landry et prend la tête d'une fédération qui regroupe près de 13 000 professionnel∙les issu∙es de 37 corps d'emplois œuvrant dans toutes les régions du Québec.

Carolane Desmarais élue présidente de la FPPE-CSQ (Groupe CNW/Fédération des professionnelles et professionnels de l''Éducation du Québec (FPPE-CSQ))

« Je suis honorée de la confiance que l'on m'accorde. C'est avec beaucoup d'humilité et de détermination que j'accepte ce mandat au service de notre personnel professionnel, dont l'expertise est au cœur de la réussite éducative des élèves. Tout cela dans un réseau scolaire que nous souhaitons, plus que jamais, public, accessible et porteur de sens. Dans les temps difficiles que nous voyons poindre à l'horizon, je suis résolue à défendre les droits et les intérêts de nos membres », a déclaré Carolane Desmarais en clôture du Congrès.

Deux autres membres de la FPPE ont également été élus aux vice-présidences : il s'agit d'Alexandra Vallières, orthophoniste, et de Rémi Fortin, conseiller pédagogique.

Des priorités syndicales claires

Pendant trois jours, les délégué∙es ont échangé sur les grands enjeux qui guideront l'action syndicale de la FPPE dans les prochaines années. Parmi les priorités adoptées figurent :

Valoriser les expertises professionnelles dans le réseau scolaire;

Dénoncer la recrudescence de la violence à laquelle le milieu scolaire est confronté et surtout faire valoir le rôle et l'expertise des professionnel∙les dans la mise en place de solutions concrètes pour y faire face;

Créer des milieux scolaires axés sur le bien-être, autant pour les élèves que pour le personnel;

Renforcer la solidarité professionnelle et intersyndicale, en particulier avec les collègues du personnel enseignant et de soutien.

Des compressions budgétaires à l'avènement de l'IA, des défis à venir

Aussi, dans un contexte d'austérité évidente en éducation, la FPPE s'inquiète des impacts possibles de nouvelles compressions majeures sur les services professionnels en milieu scolaire.

« N'oublions pas que nos orientations s'inscrivent dans un contexte politique qui nous dépasse individuellement. Nous devrons rester agiles, résilients et solidaires afin de dénoncer les coupures auxquelles fera face le personnel professionnel, dès la prochaine année scolaire. Et en ce sens, nous aurons besoin les uns des autres dans les prochains mois afin de faire face aux politiques austères qui minent notre système d'éducation. La Fédération sera présente pour vous défendre et elle aura besoin de votre mobilisation pour y arriver », a affirmé Carolane Desmarais.

« Aussi, nos professions évoluent dans un monde en transformation rapide, où les technologies, dont l'intelligence artificielle, prennent une place croissante. Il faudra veiller à ce qu'elles soient véritablement mises au service des humains, de nos élèves, de nos missions et du bien commun », a précisé la présidente.

La FPPE-CSQ remercie les membres du bureau exécutif sortant pour leur dévouement et amorce cette nouvelle étape avec énergie et engagement.

Notez qu'au terme de ce congrès, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec change de nom pour Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ).

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 18 syndicats regroupant 13 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.), pédagogique (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

