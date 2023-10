Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec hausse son offre globale à près de 15%

QUÉBEC, le 29 oct. 2023 /CNW/ - « Afin de démontrer sa volonté d'en arriver à une entente d'ici la fin de l'année, le gouvernement du Québec hausse son offre globale à 14,8% sur cinq ans pour les employés de l'État et annonce que toutes les primes temporaires, à l'exception de celles liées à l'urgence sanitaire, seront reconduites jusqu'au renouvellement des conventions collectives », annonce la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, à la suite du 4e dépôt gouvernemental.

« Aujourd'hui, nous avons soumis aux syndicats des propositions significatives qui pourraient avoir un impact très positif sur les discussions en cours. Il ne faut pas oublier que cette négociation doit mener à des gains, de part et d'autre, puisque c'est ultimement un contrat de travail. Oui, on doit mieux rémunérer les employés de l'État, mais j'ai aussi la responsabilité que chaque dollar issu des poches des contribuables soit maximisé et ait un impact à long terme dans nos réseaux, et non pas un effet temporaire. C'est pour cette raison que nous devons impérativement aborder les enjeux reliés à l'organisation du travail », souligne-t-elle.

Concrètement, le gouvernement offre des augmentations récurrentes de 13,3% sur cinq ans : les paramètres salariaux passent de 9% à 10,3% sur cinq ans tandis que la part réservée aux offres différenciées passe de 2,5% à 3%, afin de répondre aux enjeux d'organisation du travail. En éducation, il est maintenant question d'ajouter de l'aide dans les classes du secondaire (en plus de celles du primaire) et en santé, de favoriser une couverture plus optimale des quarts de soir, de nuit et de fins de semaine, en haussant le salaire des infirmières qui voudront participer, sur une base volontaire, à l'effort.

De plus, le gouvernement propose le versement d'un montant forfaitaire de 1 000$ pour tous les employés dès la première année des conventions collectives, ce qui représente un investissement non récurrent de 1,5%. Par ailleurs, dans cette négociation, rappelons que le gouvernement souhaite aussi s'attaquer à l'attraction et à la rétention du personnel, en offrant une bonification supplémentaire de 1%, en moyenne, aux employés gagnant moins de 52 000$ par année et ceux débutant leur carrière.

Notons que les mesures détaillées contenues dans ce dépôt gouvernemental ont été présentées aux différentes organisations syndicales lors de rencontres tenues dimanche matin et que le gouvernement du Québec s'attend à un retour global de leur part, à court terme.

