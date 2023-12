Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une proposition globale de règlement avec la FAE

QUÉBEC, le 27 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 600 000 salariées et salariés de l'État, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annoncent avoir convenu d'une proposition globale de règlement avec la Fédération autonome de l'enseignement (FAE). Il s'agit d'une proposition globale, car celle-ci porte notamment sur des éléments liés à la rémunération et à l'organisation du travail, comme l'aménagement de la tâche et les conditions d'emploi. Celle-ci vise 40 % des enseignantes et enseignants du réseau scolaire.

Comme dans toutes négociations, les détails de cette proposition demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres de l'organisation syndicale se soient prononcés sur son contenu. Ces diverses mesures permettront d'offrir de meilleurs services aux élèves et de favoriser leur réussite scolaire; notamment avec des améliorations à l'organisation du travail, la charge de travail, la composition de la classe, l'autonomie professionnelle et la rémunération.

