Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une première entente de principe sectorielle dans le réseau collégial

QUÉBEC, le 23 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 600 000 salariées et salariés de l'État, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annoncent la conclusion d'une entente de principe sectorielle avec la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ). L'entente vise plus de 2000 professionnelles et professionnels.

Comme dans toutes négociations, les détails de l'entente demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres de l'organisation syndicale se soient prononcés sur son contenu. Les diverses mesures convenues permettront notamment d'améliorer les services aux étudiantes et aux étudiants, de rendre les conditions de travail plus attractives et d'améliorer le quotidien des professionnelles et professionnels.

