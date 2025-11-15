Une plus grande part de contrats québécois - Québec lance une consultation sur l'évolution des marchés publics

QUÉBEC, le 15 nov. 2025 /CNW/ - Suivant le dévoilement de la nouvelle vision économique, et en vue de la fin de la Stratégie gouvernementale des marchés publics en mars prochain, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annonce le lancement d'une vaste consultation sur l'évolution des marchés publics.

Au cours des dernières années, le gouvernement s'est fortement investi dans le déploiement de la Stratégie gouvernementale des marchés publics - Pour des marchés publics innovants. Déjà, sur le plan économique, les résultats obtenus sont concrets et bénéfiques pour les Québécois et les Québécoises. Au total, en 2023-2024, ce sont près de 27 G$ sur 32 G$ qui sont octroyés à des entreprises du Québec. Le gouvernement souhaite notamment améliorer ce résultat avec la prochaine stratégie. Il invite donc les groupes et les associations d'entreprises des principaux secteurs en relation avec l'État ainsi que la société civile à participer à des tables rondes et à une consultation publique en ligne.

Une nouvelle vision économique

Cette consultation s'inscrit en cohérence avec la vision économique, Le pouvoir québécois - Réponse au nouveau contexte mondial, dévoilée le 10 novembre dernier par le premier ministre du Québec, M. François Legault. Les marchés publics, et notamment l'achat québécois, sont au cœur des préoccupations du gouvernement qui continuera de tout mettre en œuvre pour aider les entreprises à croître et à prospérer grâce à ce levier. Tel que mentionné dans la vision économique, les acquisitions des organismes publics doivent davantage servir de vitrines aux PME d'ici afin d'exposer leur savoir-faire.

« Nous voulons entendre les acteurs économiques ainsi que la société civile pour identifier les nouveaux défis et les opportunités qui façonneront l'avenir des marchés publics. Cette démarche contribuera à jeter les bases de la prochaine stratégie de notre gouvernement. Notre objectif : avoir des marchés publics adaptés à la réalité mondiale, créateurs de valeur pour les Québécois, les entreprises et l'État. Déjà, l'an dernier, 85 % de la valeur des contrats étaient octroyés à des entreprises québécoises, toutes catégories confondues, pour un total de 27 G$. On veut continuer d'accroître la part de ces achats, au bénéfice des Québécois. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Cette démarche en deux volets permettra de tenir des tables de discussion et une consultation publique en ligne.

Les 5 tables rondes thématiques offriront au gouvernement des contacts directs et interactifs avec des intervenants œuvrant dans des secteurs clés des marchés publics.

La consultation publique en ligne visera un public plus large pour mieux cerner le nouvel environnement dans lequel s'inscrivent les marchés publics.

La Stratégie gouvernementale des marchés publics - Pour des marchés publics innovants prend fin en mars 2026.

