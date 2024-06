Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une hypothèse de règlement avec la FSQ-CSQ

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annoncent être parvenus à une hypothèse de règlement avec la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ).

L'entente serait d'une durée de cinq ans (2023-2028) et viserait plus de 5000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. En plus de contribuer à améliorer les conditions de travail, celle-ci permettrait la stabilisation des équipes et la valorisation des postes à temps complet. Elle proposerait un changement de paradigme au niveau de l'organisation du travail et une amélioration de l'offre de service pendant les quarts de travail défavorables.

Comme dans toute négociation, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur cette hypothèse de règlement.

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca/negos

