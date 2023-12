Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe sectorielle avec la FSSS-CSN

QUÉBEC, le 23 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, annoncent la conclusion d'une entente de principe sectorielle avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). L'entente sur cinq ans (2023-2028) vise près de 40 % du personnel du réseau de la santé et des services sociaux.

Comme dans toutes négociations, les détails de l'entente demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres de l'organisation syndicale se soient prononcés sur son contenu. Les diverses mesures convenues permettent, notamment, une meilleure conciliation du travail et de la vie personnelle, d'améliorer l'offre de service pendant les quarts de travail défavorables avec de meilleures conditions de travail et d'assurer une organisation du travail plus souple, au bénéfice de l'ensemble de la population, mais aussi du personnel.

Avec ses 120 000 membres, la FSSS-CSN est le plus important syndicat des secteurs public et parapublic. Les catégories d'emplois visées par l'entente de principe convenue sont, notamment, les infirmiers et infirmières, inhalothsérapeutes, préposés et préposées aux bénéficiaires et à l'entretien ménager, agents et agentes administratives, secrétaires médicaux, travailleurs et travailleuses sociales, ergothérapeutes, psychoéducateurs et psychoéducatrices ainsi que des technologistes médicaux.

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : (819) 383-6625; Information : Anne-Hélène Couturier, Conseillère stratégique en communications et porte-parole, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : (418) 781-9520, [email protected]