Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe avec l'AENQ-CSQ qui vise le personnel enseignant de la Commission scolaire Crie

QUÉBEC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annoncent une entente de principe avec l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ). L'entente vise l'ensemble des enseignantes et enseignants de la Commission scolaire Crie.

D'une durée de cinq ans (2023-2028), l'entente tient compte des particularités du Nord-du-Québec. Elle permettra d'améliorer les services aux élèves, mais aussi les conditions de travail afin de favoriser l'attraction et la rétention du personnel enseignant.

Comme dans toutes négociations, les détails demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente.

