Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente avec la FIQ

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, à la suite d'une proposition effectuée par un conciliateur, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, ainsi que la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, annoncent une entente avec la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

D'une durée de cinq ans (2023-2028), l'entente vise plus de 80 000 infirmiers et infirmières, infirmiers et infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du réseau de la Santé et des Services sociaux, et porte sur les éléments intersectoriels (rémunération, régime de retraite, assurances, etc.) ainsi que les éléments sectoriels (conditions de travail) de la convention collective.

En plus de contribuer à améliorer les conditions de travail et d'offrir une flexibilité accrue, l'entente permettra l'atteinte des objectifs gouvernementaux tout en améliorant les services offerts dans le réseau public.

Lien connexe

www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : (819) 383-6625; Information : Anne-Hélène Couturier, Conseillère stratégique en affaires publiques et porte-parole, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : (418) 781-9520, [email protected]