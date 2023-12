Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce des propositions de règlement sectorielles pour plus de 170 000 personnes salariées affiliées à la CSN

QUÉBEC, le 24 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annoncent que huit propositions de règlement sectorielles sur cinq ans (2023-2028) ont été convenues avec toutes les fédérations de la CSN qui représentent le personnel professionnel, technique et de soutien dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement collégial ainsi que de la santé et des services sociaux. Ces ententes visent plus de 170 000 personnes salariées.

Comme dans toutes négociations, les détails des propositions demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres des fédérations syndicales se soient prononcés sur son contenu.

Éducation

La proposition de règlement convenue avec la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) vise plus de 35 000 employées et employés de soutien des réseaux scolaires francophone et anglophone. Elle permettra, notamment, de diminuer la précarité et de favoriser plus de postes à temps complet, puisque davantage d'heures de travail seront offertes au personnel de soutien qui aura de nouvelles responsabilités d'aide et de soutien à la classe. Ainsi, ces mesures permettront de valoriser le personnel de soutien tandis que les enseignantes et enseignants pourront se consacrer davantage à la pédagogie, ce qui permettra également aux élèves d'en bénéficier.

Collégial

La proposition de règlement intervenue avec la FEESP-CSN touche 6 300 employées et employés de soutien. Les mesures convenues permettront, notamment, de reconnaître davantage le rôle majeur joué par les employées et employés de soutien ainsi que d'améliorer leurs conditions de travail et leur quotidien.

De plus, une proposition de règlement convenue avec la Fédération des professionnèles (FP-CSN) permettra, notamment, d'améliorer les services aux étudiantes et aux étudiants ainsi que de rendre les conditions de travail plus attractives tout en améliorant le quotidien des professionnelles et professionnels.

Le gouvernement du Québec s'est aussi entendu avec le Syndicat national du personnel de francisation, affilié à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ CSN). La proposition de règlement vise une douzaine de personnes salariées. Les mesures convenues permettent d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiantes et des étudiants, les conditions de travail du personnel de francisation, tout en reconnaissant aussi le travail essentiel qu'il réalise auprès des personnes immigrantes.

Rappelons qu'une proposition de règlement a aussi été convenue avec le personnel enseignant représenté par la FNEEQ-CSN. Elle vise plus de 20 000 enseignantes et enseignants et permet d'améliorer le contexte d'apprentissage des étudiantes et des étudiants ainsi les conditions de travail de la profession, tout en tenant compte des besoins actuels.

Santé et services sociaux

Aussi, le 23 décembre, une entente de principe a été conclue avec la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui touche 120 000 employées et employés de soutien. Les diverses mesures permettent, notamment, une meilleure conciliation du travail et de la vie personnelle, d'améliorer l'offre de service pendant les quarts de travail défavorables avec de meilleures conditions de travail et d'assurer une organisation du travail plus souple, au bénéfice de l'ensemble de la population, mais aussi du personnel.

Enfin, une nouvelle proposition de règlement, convenue avec la FP-CSN, vise 6 000 personnes professionnelles et techniciennes. Les mesures permettent, notamment, une meilleure conciliation du travail et de la vie personnelle ainsi que d'améliorer les conditions de travail du personnel.

