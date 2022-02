NÉGOCIATIONS - Les agents correctionnels marquent la reprise des négociations avec un coup d'éclat

« Nous espérons que le Trésor nous démontrera finalement qu'il comprend toute l'étendue des problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre qui minent les services correctionnels », affirme Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN). « Les agentes et agents des services correctionnels sont des travailleurs essentiels qui exercent un métier difficile et dangereux. Ils méritent plus de reconnaissance de la part du gouvernement. »

Le Conseil du trésor a invité les porte-paroles syndicaux à revenir à la table de négociation cette semaine, après que ceux-ci aient mis fin aux négociations en décembre parce qu'ils jugeaient les offres salariales du gouvernement largement insuffisantes.

« Parce qu'ils travaillent dans l'ombre, les agents correctionnels figurent parmi les oubliés de la pandémie de COVID-19, explique Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). L'exercice de leur travail, déjà excessivement stressant et dangereux, l'est devenu encore plus avec le coronavirus qui continue de faire des ravages dans les établissements de détention. »

D'ailleurs, selon un sondage commandé à la firme Léger par le SAPSCQ-CSN, moins du quart des Québécoises et des Québécois affirment qu'ils accepteraient de travailler comme agente ou agent de services correctionnels, ce qui explique en partie les difficultés de recrutement.

« Le coup d'éclat d'aujourd'hui démontre que les agents en ont vraiment ras le bol, tonne Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN). Leur convention collective est échue depuis bientôt deux ans ; il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités et leur témoigne la reconnaissance qu'ils méritent. »

En novembre dernier, les membres du syndicat ont d'ailleurs voté à 97 % en faveur d'un mandat de moyens de pression lourds afin de faire monter la pression au moment jugé opportun.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la FEESP-CSN et à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

SOURCE Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ)

Renseignements: Guillaume Francœur, conseiller aux communications-CSN, [email protected] ou 514 809-8532