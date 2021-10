Négociations - Les agents correctionnels manifestent à Montréal et à Québec

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les agents des services correctionnels du Québec ont accentué la pression en manifestant aujourd'hui devant les établissements de détention de Montréal et de Québec afin d'accélérer leurs négociations avec le gouvernement.

« Nos membres sont venus des quatre coins du Québec pour manifester à Montréal et à Québec. Ça montre qu'ils en ont vraiment ras-le-bol », tonne Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN). « Ça fait dix-huit mois que notre convention est échue. On attend que l'employeur nous propose des solutions concrètes pour résoudre les problèmes vécus au quotidien par les agentes et les agents et pour améliorer les relations de travail, qui sont excessivement mauvaises à l'heure actuelle. »

Le manque de personnel figure parmi les problèmes qui minent grandement le réseau carcéral québécois, estime le président du SAPSCQ-CSN. À l'heure actuelle, près de 400 postes demeurent vacants, et ce, depuis plusieurs mois - sans compter presque 300 agents qui sont en absence prolongée.

Selon un sondage commandé à la firme Léger par le SAPSCQ-CSN, moins du quart des Québécoises et des Québécois affirment qu'ils accepteraient de travailler comme agente ou agent de services correctionnels, ce qui explique en partie les difficultés de recrutement.

« Ça fait un an et demi que le gouvernement reste campé sur ses positions, déplore Benoît Malenfant, président de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Il est temps qu'il cesse de faire l'autruche, qu'il prenne la pleine mesure des problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre qui plombent les services correctionnels et qu'il agisse en conséquence à la table de négociation. »

