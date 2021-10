Négociations en CPE - La FIPEQ-CSQ annonce des grèves les 12 et 13 octobre prochains

MONTRÉAL, le 3 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Conformément au mandat de grève de 6 journées adopté à 95 % par ses membres le 21 septembre dernier, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce une grève, pour les salariées des centres de la petite enfance (CPE) qu'elle représente, les 12 et 13 octobre.

Les grèves seront déclenchées de manière tournante, par région. Au total, 110 installations seront touchées par ce mouvement de débrayage, et plus de 8 000 enfants seront privés de service.

Régions visées par la grève du 12 octobre :

Montréal;

Laval ;

; Lanaudière;

Estrie;

Montérégie.

Régions visées par la grève du 13 octobre :

Québec;

Chaudière-Appalaches;

Abitibi-Témiscamingue.

« Dès le début de nos moyens de pression, nous avions annoncé vouloir les déployer de manière progressive et prévisible pour les parents. C'est la raison pour laquelle nous annonçons dès aujourd'hui notre intention de déclencher ces deux journées de grève tournante, avec plus d'une semaine de préavis. Nous demeurons ouvertes à la discussion et disposées à annuler ces journées advenant un retour positif sur nos enjeux de négociation par le Conseil du trésor lors de notre prochaine rencontre de négociation, le 7 octobre prochain », explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

De son côté, le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, invite le gouvernement du Québec à déposer des offres salariales sérieuses, qui témoignent du respect qu'il accorde au personnel des CPE, en majorité des femmes qui jouent un rôle important afin d'assurer le développement de nos tout-petits. « Si nous voulons conserver ce modèle unique des CPE, il faut accorder des conditions de travail intéressantes pour les travailleuses et les travailleurs déjà dans le réseau et pour attirer une relève », de dire le président de la CSQ.

Sans contrat de travail depuis plus de 18 mois, les négociations achoppent principalement sur les questions du salaire et du nombre de postes en soutien au personnel éducateur.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

