Négociations du secteur public - Signature de la nouvelle convention collective pour les membres de l'accréditation Fonctionnaires du SFPQ

QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et le Secrétariat du Conseil du trésor ont procédé hier à la signature officielle de la convention collective 2023-2028 de l'accréditation Fonctionnaires. Rappelons que plus de 91 % des membres s'étaient prononcé en faveur de l'entente de principe conclue avec l'employeur.

« Nous sommes heureux d'avoir signé cette nouvelle convention collective qui améliorera le sort de nos membres. Le déroulement des négociations aura été long, plus de 18 mois, mais ce qui importe aujourd'hui, c'est le résultat obtenu pour celles et ceux qui offrent des services dans la fonction publique. La nouvelle convention collective permettra de poursuivre le rattrapage salarial par rapport aux autres administrations publiques et d'obtenir des gains significatifs. Nous l'avons d'ailleurs constaté dans le récent rapport de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) : le fossé salarial a diminué grâce aux gains obtenus dans la nouvelle convention collective. Je tiens à féliciter les deux parties pour tout le travail accompli », explique monsieur Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que l'entente de cinq (5) ans octroie aux membres de l'accréditation Fonctionnaires des augmentations de salaire de 17,4 % au terme de la convention collective. À cette augmentation s'ajoutent des primes substantielles pour une partie du personnel, ainsi que d'autres gains, monétaires ou normatifs, liés aux conditions de travail.

« Cette entente permet des améliorations notables au chapitre des salaires, des assurances, des journées de congé et des droits en matière de télétravail. L'employeur reconnaît plus que jamais l'expertise et la contribution du personnel que nous représentons », conclut la secrétaire générale du SFPQ et responsable politique de la négociation, madame Karine Dextras-Paquette.

Rappelons que la nouvelle convention collective de l'accréditation Fonctionnaires vient à échéance le 31 mars 2028. Le renouvellement du contrat de travail vise près de 27 000 employés de bureau et techniciens qui travaillent au sein de divers ministères et organismes.

SOURCE Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

SOURCE : Éric Lévesque, Responsable des relations médias, SFPQ, Cell. : 418 564-4150, [email protected]