Négociations difficiles - Les 22 salarié-es d'Ortec Environnement Services de Saint-Rémi en lock-out

SAINT-RÉMI, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Le 7 janvier dernier, Ortec Environnement Services a décrété un lock-out à son établissement de Saint-Rémi, jetant ainsi à la rue 22 salarié-es.

« Nous comprenons mal la réaction de l'employeur. Nous n'avons pas exercé de moyens de pression. Nous n'avions aucun vote de grève dans notre manche avant le déclenchement du lock-out. Le syndicat et ses membres croyaient à la négociation », affirme le président du syndicat d'Ortec Environnement de Saint-Rémi, Pierre-Philippe Lamarque.

« Nous négocions en ce moment avec le conciliateur. Nous avions pratiquement réglé toutes les clauses normatives. Mais l'employeur a préféré nous mettre à la rue tout de suite, en pensant que nous allions revenir à genoux pour sa grosse période du printemps. Il se trompe, nous avons adopté à 89 % un mandat de grève générale illimitée, le 7 janvier dernier. Dorénavant, c'est nous qui décidons quand nous reviendrons », ajoute-t-il.

Les salaires

« Au lieu de négocier une solution avec le syndicat, il fait miroiter aux employé-es de grosses augmentations salariales en échange du retrait d'une demande concernant l'assignation. Une fois assis à la table, nous lui proposons l'abandon de cette demande, mais il exige alors le retrait de l'ensemble des demandes restantes… en échange d'un 0,25 % de plus sur les salaires », soutient la secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Linda Tavolaro.

« La direction devrait travailler à accélérer le processus de négociation pour en arriver à une solution négociée dans les plus brefs délais. Un employeur qui respecte ses employé-es ne les met pas en lock-out en revenant des fêtes. Les membres ne rentreront pas à genoux », ajoute la première vice-présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Annick Primeau.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024. Les négociations ont commencé le 31 janvier 2025. Le conciliateur s'est joint à la table en septembre dernier. Cet automne, il y a eu quatre séances de négociation. Depuis le lock-out, deux séances ont été tenues. La prochaine rencontre est prévue le 6 février.

Les travailleuses et travailleurs de l'établissement de Saint-Rémi d'Ortec Environnement Services sont opérateurs de camions et aide-opérateurs. Ils se déplacent sur différents terrains pour des opérations de pompage et de nettoyage : fosses, réservoirs, bacs, réseaux.

À propos

Les 22 membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Ortec Environnement Services Inc. - St-Rémi-CSN sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central de la Montérégie-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

