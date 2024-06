Négociations des RSE en petite enfance - Manifestation éclair à Québec

QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Profitant d'une réunion de déléguées de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) à Québec, une trentaine de responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné de la FIPEQ-CSQ manifestent devant les bureaux du ministère de la Famille.

« Nous avons décidé de nous battre pour la défense des droits de nos RSE, et aujourd'hui nous crions haut et fort qu'un réseau où la législation n'est pas appliquée uniformément et où les recours ne sont pas possibles pour en obtenir le respect est un réseau où l'injustice règne », affirme Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Des bureaux coordonnateurs qui font ce que bon leur semble

Les bureaux coordonnateurs (BC) ont comme mandat d'appliquer la réglementation, mais n'ont pas le pouvoir de créer du droit et d'interpréter les textes législatifs comme bon leur semble. D'ailleurs, la vérificatrice générale, dans son plus récent rapport, nomme le manque d'harmonisation des pratiques d'un BC à l'autre comme l'un des problèmes dans le réseau des services éducatifs à l'enfance.

Cette situation doit changer. « Le ministère de la Famille doit mettre en place des mesures pour assurer une application uniforme de la loi et la réglementation par ses bureaux coordonnateurs. Il va sans dire qu'une interprétation différente d'un même article par tous les BC crée des injustices », ajoute Mme Grenon.

La vérificatrice générale cite d'ailleurs les guides administratifs obtenus par la FIPEQ-CSQ à la dernière négociation dans les solutions qui auraient pu avoir un effet positif. « Malheureusement, ces guides n'ont aucune force juridique et le ministère n'a, jusqu'à maintenant, aucunement l'intention d'en vérifier l'implantation », souligne la présidente de la FIPEQ-CSQ.

Des négociations au ralenti

Les négociations pour le renouvellement de l'entente de travail des RSE en milieu familial régi et subventionné se poursuivent, mais sont au ralenti. « Nos RSE sont sans contrat de travail depuis 14 mois alors que notre cahier de revendications a été déposé en septembre 2023. La conciliation famille-travail demeure au cœur des enjeux pour les RSE que l'on représente. Il reste beaucoup de travail à faire, mais nous sommes prêtes à poursuivre les discussions afin d'obtenir de bonnes conditions de travail pour nos membres », termine Mme Grenon.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

