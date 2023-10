Négociations dans le secteur public - Sonia Lebel se moque du personnel de l'État

QUÉBEC, le 29 oct. 2023 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) est outré par la bonification ridicule de l'offre salariale faite par la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

« La ministre dit que sa nouvelle offre tient compte de l'inflation, mais sur quelle planète vit-elle? Ce qu'on retient, c'est qu'elle se moque du personnel de l'État. On passe de 9 % sur 5 ans à 10,3 % sur 5 ans, ça ne tient compte de rien du tout. Comment peut-elle nous faire une offre pareille alors qu'elle vient de recevoir une augmentation de 30 % et qu'elle a offert 21 % sur cinq ans aux policiers de la Sûreté du Québec? », s'indigne Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Cette nouvelle offre ne permet en aucun cas le rattrapage nécessaire avec les travailleuses et travailleurs des autres secteurs publics. Rappelons que selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les écarts de rémunération sont de près de 15 % avec les autres services publics (gouvernement fédéral, entreprises publiques, municipalités et universités) et de 9 % avec le secteur privé.

Contrairement à la croyance populaire, les avantages sociaux ne compensent pas. À ce chapitre, le personnel professionnel de l'État se retrouve à peine au même niveau que le secteur privé. « Il faut arrêter de s'imaginer que le personnel de l'État québécois bénéficie de conditions en or, ce n'est pas du tout le cas, insiste M. Bouvrette. La contribution de l'employeur aux assurances collectives ne représente même pas l'équivalent des taxes alors que bien souvent, c'est lui qui rend son personnel malade. C'est insultant! »

Le SPGQ salue le recul de la ministre quant aux modifications du régime de retraite demandées par le gouvernement, mais c'est loin d'être suffisant pour en venir à une entente.

Dès jeudi, le SPGQ va consulter ses instances en vue d'une intensification des moyens de pression. Déjà, le personnel professionnel des collèges représenté par le SPGQ a voté vendredi en faveur de moyens de pression pouvant mener jusqu'à une grève générale illimitée.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 33 600 spécialistes, dont environ 25 000 dans la fonction publique, 5 825 à Revenu Québec et 2 800 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

Suivre le SPGQ

Web : www.spgq.qc.ca

Twitter : twitter.com/spgq

Facebook : www.facebook.com/lespgq

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Renseignements: Renseignements : Nathalie Côté, Conseillère à l'information, 418-254-7892 | [email protected]