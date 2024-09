Négociations dans le secteur public - Les membres de la FIQ se prononceront sur la recommandation du conciliateur

LAVAL, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Lors du conseil fédéral extraordinaire des 16 et 17 septembre, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé--FIQ se sont prononcées à 96 % pour présenter la proposition du conciliateur à leurs membres. Le conciliateur, confronté à une impasse entre la FIQ et le gouvernement, a déposé le 15 septembre une recommandation qu'il juge être un compromis équilibré pour les deux parties.

Prochaines étapes

Les syndicats affiliés à la FIQ présenteront le détail de la recommandation en assemblée générale lors des prochaines semaines à leurs membres. Celles-ci seront invités à se prononcer par vote référendaire les 15, 16 et 17 octobre prochains. Nous les invitons à participer aux assemblées générales en grand nombre.

« C'est la première fois dans l'histoire de notre organisation qu'une négociation voit une recommandation émise par un conciliateur. Nos membres devront donc se prononcer dans ce cadre inédit pour le renouvellement de leur contrat de travail. Le réseau de la santé et des services sociaux a besoin d'une attention accrue et nous serons toujours présentes pour mener la lutte en faveur de l'amélioration des conditions de travail de nos membres et des conditions de soins de la population. C'est la première étape pour un réseau public fort », conclut Julie Bouchard, présidente de la FIQ

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patientes et du réseau public de santé.

