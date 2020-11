Négociations dans le secteur public - Entente de principe entre la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, se réjouissent de la conclusion d'une entente de principe sectorielle avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Cette entente adaptée au milieu de la santé, qui tient compte de la situation particulière de ces professionnelles et professionnels en soins, représente une étape importante dans le processus vers le renouvellement de la convention collective des membres de la Fédération. Ces derniers travaillent quotidiennement au cœur des services de santé offerts aux Québécoises et Québécois.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres. Les textes définitifs seront rédigés, au cours des prochains jours, puis soumis par le syndicat à ses membres pour approbation.

Citations :

« Je me réjouis de cette entente sectorielle. Je souhaite remercier les équipes de négociation des deux parties, car elles en sont arrivées à une entente qui répondra aux enjeux de surcharge de travail des professionnelles et professionnels en soins de la Fédération dans l'ensemble de nos établissements. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

« Nous sommes convaincus que cette entente sectorielle viendra stabiliser les équipes dans toutes les régions du Québec, tout en assurant la pérennité du réseau de la santé et des services sociaux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

