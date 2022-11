Négociations dans le secteur du préhospitalier (PARAMÉDICS) - Manifestation à Québec le 18 novembre prochain

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans l'intention de signifier au gouvernement Legault que les 1800 paramédics représentés par la Fédération des employés du Préhospitalier du Québec (FPHQ) en ont marre de l'attitude des négociateurs dans le renouvellement de leur convention collective échue depuis le 31 mars 2022, une manifestation sera tenue devant le parlement à Québec ce vendredi 18 novembre. Les mandataires du gouvernement veulent faire avaler des propositions inacceptables de l'entente que la FSSS-CSN s'est empressée d'accepter au niveau des disparités régionales, de la rémunération et des écarts qu'elle crée entre les salariés à temps complet versus ceux à temps partiel.

Les salariés demandent des ajustements salariaux significatifs et comparables à d'autres titres d'emploi du réseau de la santé. Ils réclament aussi des augmentations annuelles de salaire selon le coût de la vie et des améliorations des conditions de travail en lien avec la conciliation travail-vie personnelle, les horaires de travail, la prise des pauses-repas, les primes et le régime de retraite ainsi que des montants récurrents pour des programmes en santé mentale pour les travailleurs. Leurs demandes sont légitimes et raisonnables. Les paramédics sont les laissés-pour-compte du réseau de la santé depuis trop longtemps. Ils représentent pourtant un service primordial pour la population.

La FPHQ réitère sa volonté d'arriver à une entente négociée sur la convention collective le plus rapidement possible. Cependant, la Fédération se dit prête à accentuer la pression pour arriver à ses fins et à faire respecter le mandat confié par ses membres. Les moyens de pression approuvés par le Tribunal administratif du travail (division des services essentiels) n'auront toutefois pas d'impacts sur le service à la population. Il s'agit en fait des moyens administratifs qui demanderont à l'employeur d'effectuer des tâches habituellement effectuées par les salariés.

La Fédération des employés du Préhospitalier du Québec réunit plus de 2 000 travailleurs du domaine du préhospitalier qui sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois par le biais de 50 fraternités. Ces membres sont des paramédics, des préposés/répartiteurs aux appels d'urgence ainsi que du personnel de soutien et de bureau.

