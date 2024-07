Violation disgracieuse de la convention collective des paramédics membres de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) par les employeurs et le Conseil du trésor du Québec.

Les salariés ont obtenu une hausse de 3% pour l'année 2023-2024 et une de 1,5% pour l'année 2024-2025. La clause remorque prévoit donc qu'une fois les conventions collectives des secteurs public et parapublic signées, ce qui a été fait le 6 juin dernier, que les pourcentages de 6% et de 2,8% obtenus par le Front commun leur seront octroyés.

Blocage volontaire du Gouvernement du Québec

Or, les employeurs refusent l'ajustement salarial, car le Secrétariat du Conseil du trésor bloque volontairement cet ajustement salarial qui a été convenu avec le Gouvernement et les employeurs du secteur ambulancier à la table de négociation.

Les ajustements pour les années visées représentent 3% et 1,3%, les salariés paramédics de la FPHQ sont en droit de recevoir ce qui a été convenu. Les employeurs et le Gouvernement allongent inutilement les délais des accords et ceci n'apporte qu'un irritant sans aucune valeur ajoutée à nos travailleurs essentiels au réseau de la santé. La FPHQ s'indigne de la situation et y voit un manque flagrant de respect.

Des recours légaux seront entrepris

Des actions juridiques seront entreprises contre les employeurs afin qu'ils respectent leur signature. « Il est inconcevable que les droits des travailleurs soient bafoués ainsi par les gestionnaires du réseau ambulancier québécois », de conclure le président de la FPHQ, M. Daniel Chouinard.

SOURCE Fédération des employés du préhospitalier du Québec

Pour Informations : Daniel Chouinard, Président, FPHQ, C.P. 72021, Bois-des-Filion (Qc) J6Z 4N9, Tel. : 1 800-661-1556, [email protected]