La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) sera présente lors du caucus de la CAQ à Rimouski le mercredi 4 septembre 2024

BOIS-DES-FILION, QC, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Le président et le vice-président aux relations de travail de la FPHQ, Messieurs Daniel Chouinard et Jérémie Corneau-Landry, ainsi que les membres des fraternités du Bas-Saint-Laurent et de Mitis-Rimouski-Neigette seront présents pour presser le gouvernement Legault de respecter leur engagement à verser l'ajustement salarial de 3% et de 1.8% pour les années 2023-2024 et 2024-2025 à tous les paramédics affiliés à la FPHQ.

Les conventions collectives FPHQ comportent une clause remorque réseau qui prévoit cet ajustement, mais le Secrétariat du Conseil du Trésor n'a toujours pas versé les sommes dues et les employeurs n'ont pas procédé à l'ajustement salarial qui a été convenu.

Nous rappellerons également au gouvernement qu'il reste toujours des horaires de faction dans le Bas-Saint-Laurent qui ne répondent pas aux besoins de la population. Il est impératif de convertir ces horaires désuets en quarts de travail à l'heure.

À propos de la FPHQ

La FPHQ est la seule organisation syndicale d'envergure nationale et indépendante à servir uniquement le domaine du préhospitalier. Elle rassemble 50 fraternités réparties aux 4 coins du Québec, réunissant ainsi plus de 2 000 travailleurs paramédicaux, répartiteurs médicaux d'urgence et employés de bureau.

