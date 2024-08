Négociations dans l'hôtellerie : la CSN promet un automne chaud

MONTRÉAL, le 30 août 2024 /CNW/ - Pour la deuxième fois ce mois-ci, 2 600 travailleuses et travailleurs débraient pour une journée de grève nationale dans les régions de Montréal, Québec et Sherbrooke. Les perturbations surprises affectent la dernière longue fin de semaine de l'été.

« Nous espérions ne pas en venir là, mais la situation l'oblige. Nous sommes témoins d'une tentative patronale de casser le mouvement de mobilisation que les travailleuses et les travailleurs de l'hôtellerie ont bâti depuis quelques mois », explique David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN.

Cette semaine seulement, trois hôtels montréalais ont été mis en lockout, soit l'Hôtel Bonaventure, l'Hôtel Marriott Château Champlain et le Double Tree by Hilton Montréal. La journée de grève fait suite à celle tenue le 8 août dernier par les travailleuses et les travailleurs de l'industrie hôtellerie.

« Plutôt que mettre des efforts à négocier, les employeurs préfèrent fermer des services comme le restaurant de l'hôtel, offrir des gratuités aux clients insatisfaits, bloquer les réservations de chambres et se priver ainsi de revenus substantiels. Ils essaient clairement d'épuiser les travailleurs et la mobilisation ! » ajoute le vice-président.

« La CSN a tout tenté pour arriver à des ententes de principe. Nous avons tenu 46 rencontres de négociation dans les au cours des trois dernières semaines, sans résultat. Les employeurs se lancent la balle et attendent tous qu'un autre fasse une concession. Résultat? La moitié des tables de négociation sont toujours sans offre salariale de l'employeur ! » s'exclame Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce-CSN.

« Ces derniers jours, cinq syndicats se sont dotés d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Partout, les syndicats sont prêts à poursuivre la mobilisation cet automne, nous venons d'ailleurs de déposer cinq plaintes pour le recours illégal à des briseurs de grève au Fairmont Reine Elizabeth, au Bonaventure et au Marriott Château Champlain » conclut M. Valiquette.

Dans l'industrie hotellière, la saison estivale fait place à celle des événements d'affaires et des banquets, lesquels génèrent une part importante des revenus annuels.

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3 500 travailleuses et travailleurs, issus de 30 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

