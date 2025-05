Négociations collectives dans la construction résidentielle - L'APCHQ dépose une nouvelle offre à l'Alliance syndicale

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a déposé il y a quelques minutes une dernière offre à la table de négociations.

Cette offre bonifiée à 18 % représente une hausse de 1,5 % sur 4 ans par rapport à l'offre déposée le 22 avril dernier, et de 6% sur les offres initiales. L'APCHQ rappelle que toutes ses offres ont été refusées, incluant une offre intérimaire qui donnait une augmentation immédiate de salaire aux travailleurs et travailleuses de 5% pour la première année.

« L'APCHQ multiplie les efforts pour éviter cette grève et trouver une entente négociée. Si l'impasse devait persister, l'Association demande à l'Alliance d'accepter rapidement l'offre d'aller en médiation-arbitrage afin d'avoir une résolution rapide du conflit », souligne l'APCHQ.

Pour aller en médiation-arbitrage, les deux parties doivent adresser conjointement par écrit une demande au ministre du travail, M. Jean Boulet, qui déférera ensuite le différend à un arbitre.

Notons que lundi dernier l'Alliance syndicale a fait parvenir au ministre un préavis de grève pour un déclenchement à partir du 28 mai, 00h01.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et elle agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

Renseignements : Cyriaque Gaborieau, Conseiller en relations médias et affaires publiques, Cellulaire : 514 237-7096, cyriaque,[email protected]