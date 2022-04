Négociations à la STQ - Entente acceptée pour les employés non brevetés des trois traverses représentées par la CSN

QUÉBEC, le 1er avril 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec est heureuse d'annoncer que les employés non brevetés des trois traverses représentées par la CSN, ont voté en faveur de l'entente qui leur a été proposée. Les non brevetés des traverses de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, de Québec-Lévis et de Matane-Baie-Comeau-Godbout ont tous accepté la proposition lors de votes s'étant déroulés plus tôt cette semaine.

« Nous sommes heureux du dénouement qui nous permettra d'offrir des conditions de travail bonifiées à nos employés tout en respectant la capacité de payer des Québécois. Nous souhaitons par le fait même que cette entente facilite le recrutement et la rétention de notre personnel. Le résultat des votes témoigne de notre volonté d'en arriver à une entente bénéfique pour les deux parties » souligne Stéphane Lafaut, PDG de la STQ.

La STQ, en tant qu'organisme public qui a une responsabilité supplémentaire envers les contribuables québécois, a été en mesure d'offrir des augmentations salariales raisonnables à ce groupe. En plus des paramètres généraux d'augmentation salariale annuelle que l'on retrouve dans les secteurs publics et parapublics, les deux parties se sont entendues sur d'autres mesures particulières touchant l'organisation du travail. Ces mesures permettront d'assurer davantage de robustesse et de polyvalence en matière d'effectif ce qui aura également pour effet d'amener une meilleure fiabilité et prévisibilité du service dans ces trois traverses. L'effet combiné de ces paramètres et des autres mesures particulières se traduira par une hausse de leur revenu global qui se situe entre 8 % et 14 % sur trois ans selon la catégorie d'emploi. Les employés pourront recevoir dans les 90 jours après la signature de la convention les versements des ajustements rétroactifs de salaire.

