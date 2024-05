Négociation : les policiers de la SQ et le gouvernement demandent au ministre du Travail la nomination d'un conciliateur spécial

SAINTE-JULIE, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) et le gouvernement ont aujourd'hui demandé au ministère du Travail la nomination d'un conciliateur spécial.

Le conciliateur aura, notamment, comme mandat de tenter d'amener les parties à convenir d'une nouvelle entente de principe visant le renouvellement du contrat de travail 2015-2022 à présenter dans le meilleur délai aux membres de l'APPQ pour approbation.

Les 5700 agents de la SQ sont sans contrat de travail depuis mars 2022.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC

L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est le plus important syndicat policier au Québec avec ses 5 700 membres. L'APPQ a comme mission de promouvoir le bien-être général de ses membres et de voir leurs intérêts économiques, sociaux, moraux et intellectuels, en conformité avec la Loi des syndicats professionnels. Les valeurs de l'Association sont l'union, la solidité, le dynamisme, la force et le respect. La devise de l'APPQ est « S'unir pour progresser ». L'APPQ a grandi et a prospéré à travers des luttes pour la reconnaissance de ses droits et pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une association occupant une place importante dans le syndicalisme policier québécois, et même canadien.

