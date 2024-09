L'APPQ accueille favorablement le rapport d'enquête publique sur le décès de Maureen Breau

SAINTE-JULIE, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) accueille favorablement le rapport d'enquête publique de la coroner Me Géhane Kamel concernant les décès de Maureen Breau et d'Isaac Brouillard Lessard.

Les recommandations contenues dans ce rapport soutiennent fermement les revendications que martèle l'APPQ depuis de nombreuses années, notamment en matière de formation et d'effectifs à la Sûreté du Québec. Le rapport de la coroner rejoint les demandes formulées par l'APPQ dans la pétition qu'elle a déposée à l'Assemblée nationale afin d'obtenir un meilleur encadrement des personnes remises en liberté ayant un passé connu de violence ou de troubles mentaux.

« Ce qui est arrivé à notre collègue et amie Maureen Breau est une tragédie qui restera gravée dans notre mémoire. Les événements du 27 mars 2023 ont remis à l'avant-plan non seulement les nombreux enjeux liés aux individus aux prises avec des troubles de santé mentale et les risques de violence associés à ces troubles, mais aussi l'absence frappante de partage d'informations entre les différents acteurs qui interviennent auprès de ces personnes. C'est ce que Me Kamel constate et dénonce dans son rapport. Nous espérons maintenant que le gouvernement appliquera les recommandations de la coroner puisqu'il en va de la sécurité de la population et de celle de nos agents sur le terrain », affirme le président de l'APPQ, M. Jacques Painchaud.

