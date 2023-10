Négociation du secteur public - Un millier de personnes manifestent leur attachement aux services publics

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Près d'un millier de personnes ont manifesté devant le Secrétariat du Conseil du trésor à l'invitation du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), ce midi, afin de témoigner de leur attachement aux services publics. Portant fièrement le cœur bleu, ils ont réclamé des conditions de travail qui permettent d'attirer et de retenir les employées et employés dans les services publics.

« Les difficultés de recrutement et les nombreux postes vacants mettent en péril les services à la population actuellement, signale Annie Morin, première vice-présidente du SPGQ. On perd des experts chaque semaine et ensuite le gouvernement est mal pris et finit par payer beaucoup plus cher au privé! À la fin, les contribuables paient trop cher sans en avoir pour leur argent. Il serait beaucoup plus profitable d'investir dans le personnel de l'État. »

Les offres insuffisantes du gouvernement ne font qu'aggraver le problème. « L'inflation touche tout le monde, y compris les travailleuses et les travailleurs de l'État, insiste Annie Morin, première vice-présidente du SPGQ. Notre facture d'épicerie et notre hypothèque augmentent beaucoup plus vite que nos salaires. Et que fait notre employeur? Il nous offre 9 % d'augmentation sur cinq ans… Des offres totalement insuffisantes et méprisantes. Notre pouvoir d'achat fond à vue d'œil. Notre vrai patron, la population du Québec, le reconnaît et nous appuie. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour donner à son personnel la reconnaissance qu'il mérite? »

À l'instar d'autres organisations syndicales, le SPGQ a rencontré la présidente du Conseil du trésor cette semaine. « Son objectif était que nous réduisions le nombre de nos demandes, indique Annie Morin. Nous, ce que nous voulons, ce sont des offres salariales bonifiées de manière substantielle et une véritable écoute de la part de Mme Lebel. »

Des offres insuffisantes

L'époque où l'État constituait un employeur de choix est révolue depuis fort longtemps. La croyance populaire veut que les avantages sociaux viennent compenser ses salaires moins intéressants offerts par le gouvernement du Québec, mais les données de l' Institut de la statistique du Québec démontrent le contraire. L'écart de rémunération globale est de près de 14 % avec ceux des autres services publics. À ce chapitre, le personnel professionnel de l'État se retrouve au même niveau que celui du secteur privé.

« Les députés ont récemment reçu des augmentations de salaire de 30 %. On est bien contents pour eux. Les policiers de la Sûreté du Québec, eux, se sont vu offrir 21 % sur cinq ans et ils ont voté contre. Et le gouvernement juge que nous ne méritons pas plus de 9 % sur cinq ans? C'est dévalorisant! », tonne Annie Morin.

Une expertise essentielle

Bien qu'ils agissent très souvent dans l'ombre, les professionnelles et professionnels de l'État apportent une expertise essentielle pour la santé et le bien-être de la population. Ils s'occupent, par exemple, de la sécurité publique, de la sûreté de l'eau et de la nourriture, des infrastructures de transport, de la protection de l'environnement, du système de justice et de tellement d'autres secteurs importants. Leur travail touche directement le quotidien de la population. Or, les conditions actuelles mettent en péril le maintien de l'expertise gouvernementale et si on n'y prend pas garde, il faudra des années pour la rebâtir.

