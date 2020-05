Négociation du secteur public - N'attendons pas la prochaine crise

MONTRÉAL, le 28 mai 2020 /CNW Telbec/ - Plus d'une centaine de travailleuses et de travailleurs du secteur public se sont rassemblés aujourd'hui à Montréal devant les bureaux du premier ministre François Legault. Tous munis d'un couvre-visage et respectant la distanciation physique, des membres de la CSN œuvrant dans les réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation ainsi que dans les organismes gouvernementaux ont manifesté leur mécontentement quant au déroulement de la négociation actuelle et ont indiqué au gouvernement que l'offre globale qu'il propose est insuffisante tant sur le plan des conditions de travail que sur celui des salaires.

« Ce qui est sur la table actuellement ne répond pas aux besoins du personnel des services publics et, malheureusement, avec les problèmes catastrophiques d'attraction et de rétention dans les réseaux, on constate aujourd'hui les conséquences graves de ne pas agir en ce sens », a affirmé Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

La CSN a tenu à rappeler qu'il y a plusieurs mois, elle sonnait déjà l'alarme sur l'état préoccupant de nos services publics après des années de négligence institutionnelle. Pour l'organisation syndicale, l'absence de volonté réelle du gouvernement d'améliorer les conditions de travail de tout le personnel qui assure les services à la population est à la fois incompréhensible et inacceptable. « Les réseaux étaient mal en point bien avant la pandémie. Les problèmes ne disparaîtront pas dans les prochains mois, bien au contraire. La négociation en cours, bien qu'elle se fasse dans une période de crise sans précédent, doit absolument permettre d'améliorer significativement le sort des travailleuses et des travailleurs des services publics », a ajouté Caroline Senneville.

Dans son projet d'offre globale, le gouvernement fait la sourde oreille à bon nombre d'enjeux soulevés par la CSN. Parmi ceux-ci, on trouve notamment la nécessité d'assurer une immunité aux lanceurs d'alerte. « Les travailleuses et travailleurs des réseaux publics doivent pouvoir dénoncer des situations inacceptables sans craindre des représailles. Pour mettre fin à l'omerta une fois pour toutes, il faut reconnaître ce droit dans nos conventions collectives, comme nous le demandons depuis le début de la négociation. Dans le contexte actuel, c'est particulièrement choquant que le gouvernement s'entête à refuser cette demande on ne peut plus légitime. »

Pour Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), il est clair que le gouvernement doit prendre acte du message porté par les militantes et les militants qui se sont rassemblés aujourd'hui. « Malgré toutes les contraintes qui résultent de la crise sanitaire, plus d'une centaine de personnes ont tenu à venir ici, devant le bureau du premier ministre, pour réclamer des services publics plus humains tant pour celles et ceux qui y travaillent au quotidien que pour l'ensemble de la population. Ces personnes se font la voix de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui se dévouent comme jamais pour le Québec. Elles doivent être entendues. »

Alors que le gouvernement ne cesse de répéter publiquement qu'il souhaite parvenir rapidement à des ententes avec les organisations syndicales, il ne démontre pourtant pas cet empressement à négocier en bonne et due forme. C'est d'ailleurs sur un appel clair à la négociation que la vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville, a souhaité conclure le rassemblement. « M. Legault, nous avons, ensemble, la responsabilité de regarder les problèmes en face, de réparer ce qui est brisé et de redonner aux Québécoises et aux Québécois les services publics auxquels ils ont droit. Venez vous asseoir aux tables de négociation; c'est là que sont les solutions. N'attendons pas la prochaine crise. »

À propos

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) réunit plus de 300 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité. Avec plus de 150 000 membres travaillant dans les réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux ainsi que dans les organismes gouvernementaux, la CSN est la centrale la plus représentative dans le secteur public au Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Katerine Desgroseilliers, Communications - Secteur public CSN, [email protected], Cell. : 514 265-4250

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/