Négociation du secteur public - Les milliards investis dans Northvolt démontrent que le gouvernement manque de volonté politique et non de liquidités

MCMASTERVILLE, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Alors que la négociation pour les 420 000 travailleuses et travailleurs du secteur public regroupés en Front commun se poursuit, des centaines de grévistes de la Montérégie se sont rassemblés devant les bureaux de l'entreprise Northvolt pour dénoncer le manque d'investissement dans le secteur public.

« Les travailleuses et les travailleurs du secteur public refusent de recevoir des offres salariales dérisoires. Les milliards investis dans Northvolt démontrent que le gouvernement manque de volonté politique, et non de liquidités ! », lance Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN).

« Les négociations trainent depuis un an. Nos revendications sont légitimes et la population de la Montérégie appuie ce mouvement historique pour un réinvestissement dans la santé et les services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur. Qu'attend M. Roberge, le député de la région, pour porter la voix de ses concitoyennes et de ses concitoyens au caucus de la CAQ ? Il doit choisir entre défendre sa région et défendre la ligne du parti imposée par François Legault ».

En tenant des lignes de piquetage aux abords du site de Northvolt à McMasterville, les travailleuses et les travailleurs du secteur public rappellent que le gouvernement doit traiter leurs demandes avec plus de sérieux. « La population de la Montérégie est en droit de s'attendre à ce que les député-es de la région les appuient. Il est plus que jamais temps que la CAQ comprenne que le secteur public est la priorité des priorités », ajoute Annette Herbeuval.

Rappelons que les 420 000 travailleuses et travailleurs regroupés en Front commun seront en grève jusqu'au 14 décembre prochain, à moins de parvenir à une entente satisfaisante d'ici là. Cette séquence de grève constitue le dernier avertissement au gouvernement Legault avant de recourir à la grève générale illimitée.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE CSN

Renseignements: Idriss Amraoui, Comité de coordination des services publics et parapublics de la CSN (CCSPP-CSN) , Cellulaire : 438 871-2263, Courriel : [email protected]