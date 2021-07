Négociation du secteur public - Les 160 000 travailleuses et travailleurs du secteur public de la CSN se prononceront sur l'entente de principe

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des derniers jours, près de 800 délégué-es des syndicats du secteur public de la CSN ont pris connaissance de l'entente de principe globale pour le renouvellement des conventions collectives. La lutte se poursuivant aux tables sectorielles des syndicats des organismes gouvernementaux, l'entente globale vise les travailleuses et les travailleurs de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation, soit près de 160 000 membres de la CSN.

Réunis en instances sectorielles de négociation, les délégué-es ont fait l'évaluation que l'entente de principe comporte des gains intéressants tant sur le plan des conditions de travail négociées aux tables sectorielles que sur celui des salaires et des autres matières négociées à la table centrale. Par conséquent, elles et ils s'engagent à la présenter à l'ensemble des membres, en assemblée générale, selon les délais fixés par les fédérations en fonction des réalités des différents secteurs.

« La mobilisation impressionnante des dernières semaines, avec, notamment, les mouvements de grève, le blocage du Port de Montréal et la vigile de plus de 24 heures devant l'Assemblée nationale, a permis à la CSN de conclure une entente qui répond à plusieurs de nos revendications. Nous avons réussi à atteindre notre objectif de départ, qui était d'améliorer significativement les conditions de travail et de pratique et d'améliorer les salaires de toutes et tous, en accordant une attention particulière à celles et à ceux qui gagnent le moins dans les services publics », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Mme Senneville rappelle que la CSN a été la première organisation à défendre la nécessité d'améliorer davantage la rémunération des bas salarié-es. « Cet enjeu-là, c'est la CSN qui l'a imposé dans cette négociation. C'était loin d'être une priorité de la CAQ. Nous l'avons forcée à le considérer en mettant cette revendication de l'avant dans notre cahier de consultation au printemps 2019. Notre acharnement à maintenir cette demande donne aujourd'hui le résultat suivant : des augmentations de salaire de 7 % à 10,4 % sur trois ans pour celles et ceux qui gagnent le moins. À la CSN, c'est plus de 75 % de nos membres qui obtiendront ces augmentations, soit parce qu'ils se situent dans les bas rangements (1 à 11) de la structure salariale ou parce qu'ils sont en début de carrière dans les rangements 12 à 28 (excluant les échelles particulières des enseignantes et des enseignants au collégial, qui obtiendront des bonifications particulières). » Pour les échelons supérieurs de ces mêmes rangements 12 à 28, les augmentations seront de 6 % sur trois ans.

La CSN considère aussi avoir réalisé des gains intéressants pour les ouvriers spécialisés, en réussissant à élargir la prime actuelle à divers titres d'emploi et en réglant plusieurs problèmes d'application. Alors que, jusqu'à maintenant, 70 % des ouvriers bénéficiaient de la prime, les nouvelles mesures feront en sorte que plus de 95 % d'entre eux y auront désormais accès.

Plusieurs autres avancées se sont également concrétisées en gains réels, notamment la contribution de l'employeur aux assurances collectives qui sera bonifiée et intégrée entièrement aux conventions collectives.

« Est-ce que cette entente règlera l'ensemble des problèmes des réseaux? La réponse est non, malheureusement. Cependant, les comités de négociation et les délégué-es des syndicats du secteur public de la CSN considèrent que les progrès s'avèrent significatifs et qu'ils serviront de tremplin pour la prochaine négociation, qui approche déjà à grands pas, puisqu'il s'agira d'une convention collective de trois ans. Maintenant, c'est aux 160 000 travailleuses et travailleurs du secteur public de la CSN de se prononcer », conclut la présidente de la CSN.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) réunit plus de 300 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité. Avec plus de 160 000 membres œuvrant dans les réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux ainsi que dans les organismes gouvernementaux, la CSN est la centrale la plus représentative dans le secteur public au Québec.

