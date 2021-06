Négociation du secteur public - Le personnel de soutien scolaire affilié à la FEESP-CSN annonce 2 journées de grève en juin

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les 35 000 membres CSN du personnel de soutien dans les centres de services scolaires francophones et les commissions scolaires anglophones annoncent qu'ils seront en grève à partir de midi le 14 juin jusqu'à midi le 16 juin, partout dans la province.

« Le gouvernement doit comprendre que notre décision d'annoncer une nouvelle grève est directement liée à notre volonté de régler la pénurie de main-d'œuvre et d'augmenter l'attraction et la rétention du personnel de soutien », souligne Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN. « Notre but, c'est d'améliorer les services aux élèves et, pour ce faire, nous devons nous assurer d'avoir davantage de personnels de soutien dans les écoles et les centres et ça passe par les salaires! », ajoute-t-elle.

« Les discussions se poursuivent. Nous sommes toujours en négociation pour en arriver à conclure le meilleur règlement possible pour les travailleuses et les travailleurs des services publics qu'on représente, notamment sur la question salariale qui est un enjeu incontournable, considérant qu'une grande part du personnel de soutien gagne moins de 25 000 $ par année », affirme Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN.

Campagne de vaccination dans les écoles

Les syndicats du secteur scolaire tiennent à rassurer la population; les journées de grève n'entraveront en rien les opérations de vaccination qui pourraient survenir les 14, 15 et 16 juin dans certaines écoles.

Profil du secteur scolaire de la FEESP-CSN

Le secteur scolaire regroupe 37 syndicats affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), représentant 35 000 employés-es de soutien, présents dans 31 centres de services scolaires francophones et 2 commissions scolaires anglophones. C'est le plus grand regroupement d'employé-es de soutien scolaire au Québec. Ils sont regroupés par secteur d'emploi : le personnel administratif, le soutien direct à l'élève, les services de garde et le soutien manuel.

Liste des syndicats concernés

Syndicat des travailleuses(eurs) de la Minganie CSN Côte-Nord Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire de l'Estuaire (CSN) Côte-Nord Syndicat national des employés de la Commission scolaire des Îles (CSN) Gaspésie-îles Syndicat des travailleuses et travailleurs de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais Outaouais Syndicat des travailleuses et travailleurs de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSN) Outaouais Syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière (CSN) Lanaudière Syndicat des employé-e-s d'entretien de la Commission scolaire des Samares (CSN) Lanaudière Syndicat des employé-e-s de soutien de la Commission scolaire des Laurentides CSN Laurentides Syndicat des employés de soutien Pierre-Neveu (CSN) Laurentides Syndical du personnel de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSN) Laurentides Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier - CSN Laurentides Association professionnelle du personnel administratif (CSN) Montréal métropolitain Syndicat national des employées et employés de la Commission scolaire de Montréal CSN Montréal métropolitain Association des concierges des écoles du district de Montréal - CSN Montréal métropolitain Syndicat des employés de la Commission scolaire Abitibi Abitibi Syndicat des employés(es) de soutien de la commission scolaire Harricana-CSN Abitibi Syndicat des employés de soutien de la commission scolaire de Charlevoix (CSN) Québec-Chaudière Syndicat soutien scolaire Bellimont - CSN Québec-Chaudière Syndicat du soutien scolaire des Appalaches (CSN) Québec-Chaudière Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs (CSN) Québec-Chaudière Syndicat soutien scolaire des Navigateurs (CSN) Québec-Chaudière Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Monts-et-Marées (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire du Fleuve et des Lacs (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien technique de la Commission scolaire du Lac Saint-Jean (CSN) Saguenay-Lac-St-Jean Syndicat des employé-es manuels du soutien scolaire du Lac Saint-Jean (CSN) Saguenay-Lac-St-Jean Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Sommets (CSN) Estrie Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSN) Estrie Syndicat du personnel du Val-des-Cerfs (CSN) Montérégie Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières CSN Montérégie Syndicat soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands-CSN Montérégie Syndicat des employé-es de la Commission scolaire Sorel-Tracy-CSN Montérégie Syndicat du personnel technique, administratif et éducatif du Val-des-Cerfs - CSN Montérégie Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Commission scolaire des Chênes (CSN) Cœur-du-Québec Syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs (CSN) Cœur-du-Québec Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) Cœur-du-Québec

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Daniel Pierre-Roy, conseiller en communication, CSN, 514 588-6516

Liens connexes

https://feesp.csn.qc.ca/