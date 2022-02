Négociation du secteur public CSN - Les travaux en prévision de la négociation 2023 débutent

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Rassemblé-es devant l'Assemblée nationale, des dizaines de travailleuses et de travailleurs des services publics ont marqué le coup d'envoi des travaux entourant leur négociation avec le gouvernement, dont les pourparlers devraient débuter à l'automne. Elles et ils ont été rejoint-es virtuellement par plusieurs centaines de leurs collègues qui sont réunis-es aujourd'hui et demain dans le cadre d'instances du secteur public CSN, pour discuter des enjeux entourant le prochain renouvellement de leurs conventions collectives.

En présence de Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), de Caroline Senneville, présidente de la CSN, ainsi que de François Énault, premier vice-président de la CSN, les délégué-es en ont profité pour dévoiler leur slogan du secteur public CSN pour cette prochaine négociation : Du bon bord.

Vaste consultation

Une partie des travaux en prévision du dépôt des demandes syndicales - prévu en octobre 2022 - est déjà entamée; la vaste consultation menée par la CSN du 17 janvier au 6 février a permis de récolter plus de 25 000 réponses de la part des travailleuses et des travailleurs œuvrant en santé et en services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur. Les résultats alimenteront la réflexion entourant l'élaboration des demandes d'ordre salarial ainsi qu'en matière de régime de retraite et de disparités régionales, notamment. Des consultations supplémentaires auront lieu au cours des prochains mois afin de préparer les demandes touchant aux conditions de travail et de pratique.

Instances du secteur public CSN

Les instances, qui se tiennent en mode virtuel jusqu'au 25 février, regroupent des centaines de membres du personnel des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que des organismes gouvernementaux dont les syndicats sont affiliés à la Fédération des Professionnèles (FP-CSN), à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ainsi qu'à la Fédération des employées et employés des secteurs publics (FEESP-CSN).

Rappelons qu'avec plus de 170 000 travailleuses et travailleurs issus des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux et des organismes gouvernementaux, la CSN est la centrale la plus représentative dans le secteur public au Québec.

Citations

« C'était primordial pour nous d'écouter nos membres et nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir réussi à rejoindre 25 000 répondantes et répondants. Cette participation exceptionnelle, qui se situe au-delà de nos attentes, démontre l'importance qu'ils accordent à leur négociation. Il ne fait aucun doute que nous n'avons pas à être gênés de demander une rémunération et des conditions de travail et de pratique à la hauteur de l'importance des services publics, incluant des hausses de salaire permettant de mieux vivre. Les travailleuses et les travailleurs sont du bon bord, celui des services publics forts, au service des Québécoises et des Québécois » - François Énault, premier vice-président de la CSN.

« Après deux ans de pandémie, les travailleuses et les travailleurs des services publics sont en droit de s'attendre à une réelle reconnaissance de la part du gouvernement. Après avoir louangé leur dévouement au fil des différentes vagues de la pandémie, ce dernier devra faire la démonstration que la vraie reconnaissance de leur travail, essentiel au bon fonctionnement de notre société, passe par une rémunération et des conditions de travail attrayantes » - Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Cette pandémie aura permis de démontrer à l'ensemble des Québécoises et des Québécois à quel point le travail du personnel des services publics est crucial. Sans des réseaux solides, ce sont des centaines de milliers de personnes qu'on risque d'échapper, des gens à la santé fragile jusqu'aux étudiant-es en difficulté, aux élèves aux besoins particuliers, en passant par toutes celles et tous ceux qui ont besoin de soutien et de services. Il faut des travailleuses et des travailleurs en nombre suffisant qui veulent venir y travailler et y rester grâce à des conditions satisfaisantes » - Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN).

SOURCE CSN

