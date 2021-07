Négociation du secteur public - Avancées importantes dans les négociations du Regroupement des traversiers CSN

MONTRÉAL, le 1er juill 2021 /CNW Telbec/ - À la suite d'avancées significatives dans le cadre du renouvellement de leur convention collective, les syndicats membres du regroupement des traversiers affiliés à la FEESP-CSN annulent les journées de grève prévues cette semaine, les 2 et 3 juillet, pour les traverses de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout.

La décision fut prise de laisser toute la place à la négociation, en vue d'en arriver à une conclusion rapide et satisfaisante pour les membres.

Profil du Regroupement des traversiers de la FEESP-CSN

Le Regroupement des traversiers réunit les syndicats CSN des traverses Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Matane-Baie-Comeau-Godbout. Ces syndicats représentent près de 200 membres qui occupent principalement les emplois de préposé passerelle et quais, caissier, matelot, gardien-matelot et soudeur. Ils sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui regroupe 425 syndicats, représentant environ 65 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic.

