Négociation du secteur public - Avancées importantes dans les négociations du personnel de soutien scolaire FEESP-CSN

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de progrès significatifs aux tables de négociations, les syndicats représentant le personnel de soutien scolaire affiliés à la FEESP-CSN annulent les journées de grève prévues les 14, 15 et 16 juin prochains.

« À la table sectorielle, nous nous sommes entendus sur des éléments importants pour le personnel de soutien scolaire et à la table centrale, les négociations avancent positivement, notamment sur la revendication de la CSN d'accorder une attention particulière aux bas salarié-es. La grève des 14, 15 et 16 juin est donc annulée », mentionne Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN.

« La mobilisation exceptionnelle du secteur scolaire des 26 et 27 mai derniers fait bouger les choses aux tables de négociation. Les discussions se poursuivent intensivement. C'est pourquoi le personnel de soutien scolaire choisit de laisser toute la place à la négociation. Les membres seront consultés lorsque nous aurons en main une entente globale », rajoute Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN

Profil du secteur scolaire de la FEESP-CSN

Le secteur scolaire regroupe 37 syndicats affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), représentant 35 000 employés-es de soutien, présents dans 31 centres de services scolaires francophones et 2 commissions scolaires anglophones. C'est le plus grand regroupement d'employé-es de soutien scolaire au Québec. Ils sont regroupés par secteur d'emploi : le personnel administratif, le soutien direct à l'élève, les services de garde et le soutien manuel.

Liste des syndicats concernés

Syndicat des travailleuses(eurs) de la Minganie CSN Côte-Nord Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire de l'Estuaire (CSN) Côte-Nord Syndicat national des employés de la Commission scolaire des Îles (CSN) Gaspésie-îles Syndicat des travailleuses et travailleurs de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Bois de l'Outaouais Outaouais Syndicat des travailleuses et travailleurs de la commission scolaire au Coeur-des-Vallées (CSN) Outaouais Syndicat du personnel de soutien scolaire de Lanaudière (CSN) Lanaudière Syndicat des employé-e-s d'entretien de la Commission scolaire des Samares (CSN) Lanaudière Syndicat des employé-e-s de soutien de la Commission scolaire des Laurentides CSN Laurentides Syndicat des employés de soutien Pierre-Neveu (CSN) Laurentides Syndical du personnel de soutien de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSN) Laurentides Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier - CSN Laurentides Association professionnelle du personnel administratif (CSN) Montréal-métropolitain Syndicat national des employées et employés de la Commission scolaire de Montréal CSN Montréal-métropolitain Association des concierges des écoles du district de Montréal - CSN Montréal-métropolitain Syndicat des employés de la Commission scolaire Abitibi Abitibi Syndicat des employés(es) de soutien de la commission scolaire Harricana-CSN Abitibi Syndicat des employés de soutien de la commission scolaire de Charlevoix (CSN) Québec-Chaudière Syndicat soutien scolaire Bellimont - CSN Québec-Chaudière Syndicat du soutien scolaire des Appalaches (CSN) Québec-Chaudière Syndicat du personnel de soutien scolaire des Découvreurs (CSN) Québec-Chaudière Syndicat soutien scolaire des Navigateurs (CSN) Québec-Chaudière Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Monts-et-Marées (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire des Phares (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien scolaire du Fleuve et des Lacs (CSN) Bas-St-Laurent Syndicat du soutien technique de la Commission scolaire du Lac Saint-Jean (CSN) Saguenay-Lac-St-Jean Syndicat des employé-es manuels du soutien scolaire du Lac Saint-Jean (CSN) Saguenay-Lac-St-Jean Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Sommets (CSN) Estrie Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSN) Estrie Syndicat du personnel du Val-des-Cerfs (CSN) Montérégie Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières CSN Montérégie Syndicat soutien scolaire de la Vallée-des-Tisserands-CSN Montérégie Syndicat des employé-es de la Commission scolaire Sorel-Tracy-CSN Montérégie Syndicat du personnel technique, administratif et éducatif du Val-des-Cerfs - CSN Montérégie Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Commission scolaire des Chênes (CSN) Cœur-du-Québec Syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs (CSN) Cœur-du-Québec Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) Cœur-du-Québec

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Daniel Pierre-Roy, conseiller en communication, CSN, 514 588-6516

Liens connexes

https://feesp.csn.qc.ca/