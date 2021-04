Négociation du personnel professionnel de Revenu Québec - Le SPGQ dépose son cahier de propositions

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) vient de déposer à l'employeur le cahier de propositions de ses quelque 5 200 membres de Revenu Québec. Ce dépôt amorcera les négociations visant le premier renouvellement de leur convention collective, l'actuelle convention étant échue depuis le 31 mars 2020.

« Le SPGQ souhaite une négociation centrée sur trois grands thèmes : une rémunération directe et indirecte équitable à Revenu Québec, l'amélioration du bien-être au travail et la reconnaissance de l'excellence des services offerts, de l'expertise et de la qualification du personnel professionnel » souligne Guillaume Bouvrette, troisième vice-président du SPGQ et responsable de l'unité d'accréditation Revenu Québec.

La transformation du fisc québécois en agence autonome et imputable, le 1er avril 2011, s'inscrivait dans une tendance internationale en matière d'administration publique. Revenu Québec affirme s'être inspiré des meilleures administrations fiscales, dont l'Agence du revenu du Canada (ARC), dans sa démarche. Au fil des ans, l'ARC a développé ses propres conditions de rémunération, supérieures à celles dévolues au personnel professionnel de l'administration fédérale.

« À l'instar de Revenu Québec qui s'est inspiré de l'ARC pour son nouveau modèle, le comité de négociation du SPGQ a puisé plusieurs des solutions aux problèmes actuels d'attraction et de rétention dans la convention collective du personnel professionnel de l'ARC, un employeur clairement en compétition avec Revenu Québec pour attirer les meilleures ressources » ajoute M. Bouvrette.

Comme leurs collègues du fisc canadien, les expertes et experts de Revenu Québec travaillent dans un contexte sans cesse plus laborieux. Ce contexte repose sur l'application de lois et de réglementations de plus en plus vastes, complexes et évolutives. Aussi, ces professionnelles et professionnels doivent composer avec des objectifs de récupération fiscale élevés, tout en traitant avec une clientèle souvent tendue et hostile à la mission de Revenu Québec. S'ajoute au portrait la gestion de systèmes informatiques sophistiqués contenant des informations confidentielles, sans oublier des exigences de probité toujours plus contraignantes, lesquelles sont régies par des codes d'éthique, de déontologie et d'autres directives qui le sont tout autant.

« Le personnel professionnel de l'ARQ joue un rôle primordial dans le financement des programmes du gouvernement, car il fournit des services essentiels en temps de pandémie et il sera indispensable au redressement des finances gouvernementales. Les professionnelles et professionnels de Revenu Québec ont contribué significativement à la réduction du déficit budgétaire de l'avant-pandémie et à l'engrangement de surplus budgétaires évalués à 4,5 milliards $ » mentionne Guillaume Bouvrette.

Plus récemment, c'est à l'expertise et au dévouement de ces femmes et de ces hommes que d'autres organismes et ministères de l'État québécois ont dû recourir pour traverser la crise de la COVID-19 afin d'accomplir leur mission. « Revenu Québec exige des Québécoises et des Québécois qu'elles et qu'ils contribuent au maintien d'un système juste et équitable pour tous. Avec le dépôt de son cahier de propositions, le SPGQ demande à Revenu Québec d'offrir des conditions de travail juste et équitable pour son personnel professionnel », conclut le troisième vice-président du SPGQ.

Rappelons que les professionnelles et professionnels de Revenu Québec occupent des emplois, principalement, dans les domaines suivants : administration, communications, comptabilité, vérification, recouvrement et enquêtes, droit, évaluation et bâtiment, fiscalité, gestion, recherche et stratégie, ressources humaines et technologies de l'information.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente près de 30 000 spécialistes, dont 21 175 dans la fonction publique, 5 220 à l'Agence du revenu du Québec et 3 020 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

