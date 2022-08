Négociation du personnel professionnel de Loto-Québec - L'entente est rejetée et le personnel professionnel partira en grève

QUÉBEC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - L'entente de principe intervenue entre Loto-Québec et son personnel professionnel membre du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a été rejetée à 72 % par les membres (taux de participation de 95%). Les 455 personnes professionnelles de Loto-Québec retomberont donc en grève illimitée à compter du 10 septembre prochain. Cette grève pourrait avoir pour effet de nuire aux ventes du 6/49 et entraîner des délais dans le paiement des lots pour cette loterie.

Le personnel professionnel de Loto-Québec est particulièrement déçu de l'offre salariale de l'employeur puisqu'elle entraîne une perte de leur pouvoir d'achat compte tenu de l'inflation des derniers mois. De plus, les salaires proposés et l'impossibilité de faire du télétravail à temps plein lorsque les tâches le permettent, par exemple, vont nuire à l'attraction et à la rétention de personnel. C'est d'autant plus vrai qu'il n'y a aucune garantie que le télétravail demeurera possible au terme du projet-pilote de 30 mois.

Le SPGQ a offert de nombreuses avenues à la partie patronale pour bonifier les offres salariales et les conditions de travail. Il a même proposé à la partie patronale de rencontrer conjointement le Conseil du trésor afin de parvenir à un rehaussement des offres actuelles. L'employeur a ignoré cette demande et il se borne à offrir une augmentation du nombre d'heures de travail afin d'augmenter les salaires annuels. Cela va à l'encontre de la conciliation travail-famille.

Les expertes et experts de Loto-Québec travaillent, notamment, dans les secteurs des technologies de l'information, des communications, des ventes et du marketing, des finances, de l'approvisionnement et de l'immobilier, ainsi que dans le secteur juridique.

